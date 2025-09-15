Quarta etapa da Mitsubishi Cup movimenta a fazenda Velocittá, em SP

O chão tremeu em Mogi Guaçu (SP) quando o ronco dos motores da Mitsubishi Cup 2025 foram ligados na fazenda Velocittá. A quarta etapa da temporada, que ocorreu no último dia 6 de setembro, colocou frente a frente 67 duplas de pilotos e navegadores que pisaram fundo em meio às estradas de terra, apostando tudo em busca do melhor desempenho possível.

O circuito, montado exclusivamente para a etapa realizada em meio às fazendas da região, foi o mais extenso da temporada. Com cerca de 37 km, os pilotos aceleraram muito neste que foi considerado o percurso com trechos mais rápidos até agora, com direito a curvas fechadas e retas de alta velocidade.

E, para quem acompanhava da arquibancada ou da zona de espetáculo, a sensação era semelhante à de assistir a um balé coreografado na poeira: precisão, potência e sincronia entre piloto e navegador.

A cada largada, com intervalos de pouco mais de um minuto, o público vibrava como em um show de rock. Do outro lado da pista, quem acelerava sentia a descarga de adrenalina de estar ao volante de máquinas projetadas especialmente para encarar o impossível — como a L200 Triton Sport R, a Eclipse Cross R e o Outlander Sport R, todas versões exclusivas de competição.

Uma prova de técnica e parceria

No rally, não basta potência. O piloto só vence quando a sintonia com o navegador é absoluta. É ele quem lê a planilha, interpreta o percurso e orienta cada curva, muitas vezes com apenas 20 minutos de antecedência para analisar o trajeto. O resultado é um trabalho em dupla que mistura confiança, rapidez e tomada de decisão em segundos.

A competição contou com trechos de alta velocidade que testaram a habilidade dos pilotos e o desempenho dos veículos

“É a primeira vez que eu ganho em casa, então é uma sensação diferente, e é a minha segunda prova ao lado do meu navegador. É uma experiência muito boa e é muito esperançoso ir até o fim do campeonato. Tenho que manter o mesmo nível até o fim!”, contou o João Martini, piloto e ganhador na categoria Outlander Sport R Cup.

Além da disputa na pista, o evento oferece uma experiência completa para convidados e equipes. No Velocittá, a programação incluiu bufê, café, simuladores, espaço kids, pipoqueira e até serviços de quiropraxia e corte de cabelo.

A ideia é que cada etapa da Mitsubishi Cup seja mais que uma corrida: que seja um grande encontro para famílias, parceiros e apaixonados pelo off-road.

Carbono zero: adrenalina sem impacto

Engana-se quem pensa que a velocidade do rally está em conflito com a sustentabilidade. A Mitsubishi Cup mantém o compromisso Carbono Zero, em parceria com a Atvos. Toda a emissão de CO₂ das etapas — incluindo veículos, transporte e operação — é calculada e neutralizada. São cerca de 280 toneladas por temporada, compensadas pelo equivalente a 39 mil árvores plantadas.

Expectativa para a próxima corrida

Prova reuniu pilotos, navegadores e fãs em uma das competições off-road mais tradicionais do Brasil

A quarta etapa confirmou, mais uma vez, por que a Mitsubishi Cup é sinônimo de emoção e profissionalismo. Para quem acompanha, fica a expectativa da próxima disputa, que promete repetir a dose de velocidade, estratégia e adrenalina.

“É uma prova que exige preparo, mas também entrega experiências únicas. A gente sai transformado a cada etapa”, resumiu outro competidor, já ansioso para voltar à pista.

Bastidores

Na terceira etapa, realizada em junho, em Pirassununga (SP), o Metrópoles acompanhou de perto os bastidores da Mitsubishi Cup, mostrando em detalhes a estrutura da competição, o clima entre as equipes e a experiência de acelerar em um dos rallies mais tradicionais da América Latina. Veja todos os detalhes aqui.

MIT Cup 2025: tradição que se renova a cada etapa

Com 25 anos de história, a Mitsubishi Cup é a única competição no Brasil em que a própria montadora fabrica os carros de rally em série. Já foram mais de 800 veículos produzidos especialmente para a categoria, que mantém viva a tradição do off-road no país.

Diferentemente de outras modalidades, as provas não acontecem em autódromos comuns, mas em fazendas e propriedades privadas, sempre em percursos fechados, para garantir segurança máxima. Esse modelo reforça a essência do rally: competir em terrenos naturais, onde cada metro traz um desafio novo.

A próxima etapa do torneio Mitsubishi Cup acontece em 4 de outubro, em Canitar, São Paulo. Na sequência, o rally movimentará São João da Boa Vista (1º/11) e, novamente, Mogi Guaçu (29/11). A temporada segue com calendário cheio, sempre combinando competição, inovação e a certeza de que, no mundo do rally, cada curva é um novo começo.

