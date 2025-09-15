Quarta etapa da Mitsubishi Cup movimenta a fazenda Velocittá, em SP

Escrito por Metrópoles
quarta-etapa-da-mitsubishi-cup-movimenta-a-fazenda-velocitta,-em-sp

O chão tremeu em Mogi Guaçu (SP) quando o ronco dos motores da Mitsubishi Cup 2025 foram ligados na fazenda Velocittá. A quarta etapa da temporada, que ocorreu no último dia 6 de setembro, colocou frente a frente 67 duplas de pilotos e navegadores que pisaram fundo em meio às estradas de terra, apostando tudo em busca do melhor desempenho possível.

O circuito, montado exclusivamente para a etapa realizada em meio às fazendas da região, foi o mais extenso da temporada. Com cerca de 37 km, os pilotos aceleraram muito neste que foi considerado o percurso com trechos mais rápidos até agora, com direito a curvas fechadas e retas de alta velocidade.

E, para quem acompanhava da arquibancada ou da zona de espetáculo, a sensação era semelhante à de assistir a um balé coreografado na poeira: precisão, potência e sincronia entre piloto e navegador.

 

A cada largada, com intervalos de pouco mais de um minuto, o público vibrava como em um show de rock. Do outro lado da pista, quem acelerava sentia a descarga de adrenalina de estar ao volante de máquinas projetadas especialmente para encarar o impossível — como a L200 Triton Sport R, a Eclipse Cross R e o Outlander Sport R, todas versões exclusivas de competição.

Uma prova de técnica e parceria

No rally, não basta potência. O piloto só vence quando a sintonia com o navegador é absoluta. É ele quem lê a planilha, interpreta o percurso e orienta cada curva, muitas vezes com apenas 20 minutos de antecedência para analisar o trajeto. O resultado é um trabalho em dupla que mistura confiança, rapidez e tomada de decisão em segundos.

Os pilotos aceleraram forte, mantendo disputas acirradas em cada curva, para garantir posições de destaque na classificaçãoA competição contou com trechos de alta velocidade que testaram a habilidade dos pilotos e o desempenho dos veículos

“É a primeira vez que eu ganho em casa, então é uma sensação diferente, e é a minha segunda prova ao lado do meu navegador. É uma experiência muito boa e é muito esperançoso ir até o fim do campeonato. Tenho que manter o mesmo nível até o fim!”, contou o João Martini, piloto e ganhador na categoria Outlander Sport R Cup.

Além da disputa na pista, o evento oferece uma experiência completa para convidados e equipes. No Velocittá, a programação incluiu bufê, café, simuladores, espaço kids, pipoqueira e até serviços de quiropraxia e corte de cabelo.

A ideia é que cada etapa da Mitsubishi Cup seja mais que uma corrida: que seja um grande encontro para famílias, parceiros e apaixonados pelo off-road.

Carbono zero: adrenalina sem impacto

Engana-se quem pensa que a velocidade do rally está em conflito com a sustentabilidade. A Mitsubishi Cup mantém o compromisso Carbono Zero, em parceria com a Atvos. Toda a emissão de CO₂ das etapas — incluindo veículos, transporte e operação — é calculada e neutralizada. São cerca de 280 toneladas por temporada, compensadas pelo equivalente a 39 mil árvores plantadas.

Expectativa para a próxima corrida

Os pilotos aceleraram forte, mantendo disputas acirradas em cada curva, para garantir posições de destaque na classificaçãoProva reuniu pilotos, navegadores e fãs em uma das competições off-road mais tradicionais do Brasil

A quarta etapa confirmou, mais uma vez, por que a Mitsubishi Cup é sinônimo de emoção e profissionalismo. Para quem acompanha, fica a expectativa da próxima disputa, que promete repetir a dose de velocidade, estratégia e adrenalina.

“É uma prova que exige preparo, mas também entrega experiências únicas. A gente sai transformado a cada etapa”, resumiu outro competidor, já ansioso para voltar à pista.

Bastidores

Na terceira etapa, realizada em junho, em Pirassununga (SP), o Metrópoles acompanhou de perto os bastidores da Mitsubishi Cup, mostrando em detalhes a estrutura da competição, o clima entre as equipes e a experiência de acelerar em um dos rallies mais tradicionais da América Latina. Veja todos os detalhes aqui.

 

MIT Cup 2025: tradição que se renova a cada etapa

Com 25 anos de história, a Mitsubishi Cup é a única competição no Brasil em que a própria montadora fabrica os carros de rally em série. Já foram mais de 800 veículos produzidos especialmente para a categoria, que mantém viva a tradição do off-road no país.

Diferentemente de outras modalidades, as provas não acontecem em autódromos comuns, mas em fazendas e propriedades privadas, sempre em percursos fechados, para garantir segurança máxima. Esse modelo reforça a essência do rally: competir em terrenos naturais, onde cada metro traz um desafio novo.

A próxima etapa do torneio Mitsubishi Cup acontece em 4 de outubro, em Canitar, São Paulo. Na sequência, o rally movimentará São João da Boa Vista (1º/11) e, novamente, Mogi Guaçu (29/11). A temporada segue com calendário cheio, sempre combinando competição, inovação e a certeza de que, no mundo do rally, cada curva é um novo começo.

Se você se interessa pelo tema e quer saber mais sobre essa experiência, acesse as redes sociais do evento:

Site | Instagram | YouTube 

logo-contil-1.png

