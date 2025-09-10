Quartas pegam fogo: veja a agenda da volta da Copa do Brasil

A Copa do Brasil retoma as quartas de final nesta quarta-feira (10/9), com dois duelos que já podem definir os primeiros semifinalistas do torneio. No Maracanã, o Fluminense precisa reverter a derrota da ida diante do Bahia; mais tarde, na Neo Química Arena, o Corinthians joga com a vantagem mínima sobre o Athletico-PR. Se o placar agregado terminar empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.
Jogos desta quarta (10/9)
19h — Fluminense x Bahia (Maracanã)
Ida: Bahia 1 x 0 Fluminense
Contexto: o Flu confia no fator casa — são cinco vitórias seguidas sobre o Bahia como mandante — e já virou 11 eliminatórias após perder o primeiro jogo. O Tricolor precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis ou por dois (ou mais) para avançar direto.
21h30 — Corinthians x Athletico-PR (Neo Química Arena)
Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians
Contexto: o Timão tem a vantagem do 1 a 0 construído em Curitiba. O Furacão não terá o técnico Odair Hellmann na beira do campo (expulso no jogo de ida).
Jogos de quinta (11/9)
19h30 — Cruzeiro x Atlético-MG (Mineirão)
-
21h30 — Botafogo x Vasco (Nilton Santos)
Regra de classificação: não há gol qualificado; empate no agregado leva a disputa para os pênaltis.
Fonte: CBF/clubes.
Redigido por: Contilnet.