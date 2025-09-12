Quarteto do bagulho é preso por vender e viciar jovens do Sudoeste

Após a prisão de uma advogada e do companheiro dela, que comandavam um ponto de tráfico em um apartamento de luxo no Sudoeste, a 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prendeu, na quarta-feira (10/9), outros quatro suspeitos ligados a uma rede criminosa semelhante. O grupo tinha como alvo adolescentes.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha oferecia drogas consideradas “especiais” a jovens da cidade.

A ação integra a terceira fase da Operação Wolf, responsável pela prisão da advogada e do companheiro, além de outros investigados por associação criminosa. A investigação desse caso revelou que o casal usava até brindes produzidos em impressoras 3D para atrair usuários.

A 3ª DP destacou que seguirá com operações e monitoramento intensivo para reforçar a segurança e a tranquilidade da comunidade.