Quarto dia de julgamento pode selar condenação de Bolsonaro e sete réus

O processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por golpe de Estado no STF pode chegar à reta final nesta quarta-feira (10) com a votação dos ministros pela condenação ou absolvição dos acusados.

Às 9h, no quarto dia de análise na Primeira Turma, o julgamento será retomado com os votos de Luiz Fux – que pode ser a voz divergente na ação penal – Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Já votaram o relator do processo, Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino, ambos pedindo a condenação dos oito réus.

Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto são acusados dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Alexandre Ramagem, por sua vez, é acusado de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a mais de 30 anos de prisão.