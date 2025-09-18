Quarto suspeito pela execução de ex-delegado tem prisão decretada

O quarto suspeito de participar da execução do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes em Praia Grande teve a prisão temporária decretada pela Justiça de São Paulo (TJSP) nesta quinta-feira (18/9).

Luiz Antonio Rodrigues de Miranda é procurado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) por suspeita de ter ordenado que Dahesly Oliveira Pires fosse até a cidade do litoral paulista buscar um dos fuzis usados no assassinato do ex-delegado-geral.

Ele é o quarto suspeito identificado pela polícia pela morte de Ruy Ferraz Fontes. Além de Luiz Antonio, Flávio Henrique Ferreira de Souza, de 24 anos, e Felipe Avelino da Silva, de 33, conhecido no Primeiro Comando da Capital (PCC) como “Mascherano”. Já Dahesly Oliveira Pires foi presa na madrugada desta quinta-feira (18/9). A suspeita teria feito o transporte do armamento, a pedido de Luiz Antonio, do ABC paulista para Praia Grande, onde o crime ocorreu.

Flávio e Mascherano tiveram suas impressões digitais recolhidas na cena do crime e são procurados pela investigação.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Dahesly

Reprodução 2 de 5

Luiz Antonio Rodrigues de Miranda

Reprodução/Polícia Civil 3 de 5

Suspeito de participar da execução do delegado Ruy Ferraz Fontes

Divulgação/Polícia Civil 4 de 5

Suspeito de participar da execução do delegado Ruy Ferraz Fontes

Divulgação/Polícia Civil 5 de 5

Dahesly Oliveira Pires foi presa suspeita de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes

Divulgação/Polícia Civil

Suspeito de matar o ex-delegado geral da Polícia Civil, “Mascherano”, envolvido com o PCC, atuava em uma “função de disciplina” na região do ABC paulista, segundo o secretário da Segurança Pública Guilherme Derrite. O indivíduo possui histórico criminal por tráfico de drogas, roubo qualificado, corrupção de menores, localização e apreensão de veículo, e já foi preso 2 vezes pela polícia. Ele ficou mais de 6 anos detido, de 2017 a 2023, quando passou para o regime aberto.

A investigação deve apurar ainda a função dos suspeitos na emboscada, mas a corporação destaca que eles estavam presentes na cena do crime. “Ainda é cedo para apontar quais foram os papéis deles. O que se tem é, que, após o trabalho pericial, eles estavam na cena do crime”, explicou Derrite.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Vídeo mostra dinâmica de atentado que matou o ex-delegado-geral de SP, Ruy Ferraz Fontes

Reprodução/ vídeo cedido ao Metrópoles 2 de 8

Delegado Ruy Ferraz Fontes

Divulgação/Alesp 3 de 8

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Divulgação/Alesp 4 de 8

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Reprodução/Prefeitura de Praia Grande 5 de 8

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Divulgação/Polícia Civil 6 de 8

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Divulgação/Prefeitura de Praia Grande 7 de 8

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Divulgação/Alesp 8 de 8

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP

Divulgação/Polícia Civil de SP

Assassinato de ex-delegado

O ex-delegado-geral da Polícia Civil paulista Ruy Ferraz Fontes foi executado a tiros por criminosos em um atentado, no bairro Mirim, em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, no início da noite da última segunda-feira (15/9). Outras duas pessoas que estavam próximas ao local do ataque ficaram feridas.

Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos. Ruy Ferraz Fontes dirigia um carro em aparente fuga, quando bateu em um ônibus e capotou o veículo. Na sequência, os bandidos desembarcaram de outro carro que seguia atrás e dispararam vários tiros contra o veículo do ex-delegado.

Ruy Ferraz Fontes morreu no local. Ele foi o primeiro delegado a investigar a atuação do PCC no estado, enquanto chefiava a Delegacia de Roubo a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), no início dos anos 2000.

Vídeo mostra execução

Câmeras de segurança registraram o momento em que Ruy Ferraz fugia de criminosos em uma perseguição, quando bateu o carro em um ônibus e capotou. Os atiradores aparecem em um SUV (Sport Utility Vehicle, ou Veículo Utilitário Esportivo, em português) Toyota Hilux SW4 preto. Eles descem do veículo e disparam mais de 20 tiros de fuzil contra o delegado.

Quem era o ex-delegado Ruy Ferraz

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, que ocupava o cargo de secretário de Administração de Praia Grande após se aposentar da Polícia Civil, atuou por 40 anos na corporação e era especialista na facção paulista.

Ferraz tinha especialização em Administração Geral e Financeira em Órgãos Públicos e participou de cursos complementares, como o de Anti-Drogas e Anti-Terrorismo realizado pelo Ministério do Interior e da Segurança Pública da Polícia Nacional da França e o de Aperfeiçoamento sobre Repressão às Drogas, em Vancouver, pela Polícia Montada do Canadá, conforme informou a Prefeitura de Praia Grande.

Leia também

Ele iniciou a carreira como delegado de Polícia Titular da Delegacia de Polícia do Município de Taguaí, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 7.

Durante a vida profissional, foi delegado de Polícia Assistente da Equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado de Polícia Titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado de Polícia Titular da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandou outras delegacias e divisões na Capital.

Ferraz também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap). Atuou como professor Assistente de Criminologia e Direito Processual Penal da Universidade Anhanguera e também como professor de Investigação Policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Ruy assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025, até ser morto nesta segunda-feira.