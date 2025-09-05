quatro-bandidos-abordam-e-tentam-sequestrar-mulher-em-casa-no-park-way

Quatro bandidos invadiram um condomínio e tentaram sequestrar uma mulher dentro de uma casa no Setor de Mansões do Park Way. O crime ocorreu nessa quinta-feira (4/9), por volta das 11h30. Os bandidos fugiram após uma vizinha flagrar a ação e começar a gritar para alertar sobre a invasão.

Segundo o relato do filho do dono da casa, que preferiu não se identificar, somente a funcionária do lar estava na residência no momento da invasão. Ela limpava uma sacada, localizada no segundo andar, quando os criminosos chegaram.

As câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos estacionaram um Citroën C4 preto em frente à casa. Três deles descem do carro em direção à entrada da residência. Todos estavam de luva e usavam blusa preta de manga longa e balaclava, para cobrir todo o rosto.

Enquanto o trio caminhava em direção à casa, o motorista do veículo manobrou em marcha ré o carro, para facilitar o deslocamento em uma eventual fuga.

Veja o momento em que eles chegam na residência:

Próxima a entrada, segundo o relato do filho, havia uma janela que estava aberta. Os criminosos entraram na casa através dela, subiram ao segundo andar onde estava a empregada e tentaram render ela. Ele conta que os criminosos puxaram a mulher pelo braço, para dentro de casa. Eles não mostraram arma e agiram o tempo todo em silêncio.

“Eles não falaram absolutamente nada com ela, em nenhum momento abriram a boca. Só começaram a puxar ela. A sensação é que eles não queriam ser reconhecidos pela voz”, relatou.

Contudo, a vizinha de uma das casas que tinha uma vista virada para a sacada, viu eles tentando render a vítima e começou a gritar, momento em que os criminosos desistiram da ação e fugiram do local.

O filho ainda ressalta que o pai, a mãe e a irmã costumam estar em casa no horário em que ocorreu a invasão e “por acaso do destino” todos estavam fora naquele momento.

“Tinha objetos de valor na residência, os quais eles tiveram acesso. E esse horário ficamos em casa. Pelo preparo e modo que operaram, pareciam que não queriam roubar e sim render a família toda”, disse o homem.

O caso agora está sendo investigado pela 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido identificado ou preso.