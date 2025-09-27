Quatro bares são autuados em Manaus por vender bebida alcoólica a menores

Uma operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF) resultou na autuação de quatro bares por venda de bebidas alcoólicas a adolescentes em Manaus. A ação ocorreu entre a noite de sexta-feira (26) e a madrugada de sábado (27), nas Zonas Norte e Centro-Oeste da cidade, durante a fiscalização de cinco estabelecimentos.

Durante a operação, quatro adolescentes foram encontrados em locais inadequados para suas idades. As equipes da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e do Juizado da Infância e Juventude Infracional (JIJI), com apoio das forças de segurança, realizaram os flagrantes.

Segundo Iane Geber, chefe de fiscalização do Juizado da Infância, os pais foram chamados para acompanhar a situação, e os locais foram autuados. “Encontramos dois adolescentes em uma distribuidora. Retiramos os menores, aguardamos os pais e autuamos o estabelecimento. Em outro local, uma criança de 10 anos e um adolescente de 16 foram flagrados consumindo álcool dentro de uma casa, por volta de 1 hora da manhã. O local também foi autuado e terá prazo para apresentar defesa”, explicou.

No bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, dois adolescentes de 15 e 16 anos foram flagrados bebendo em um bar, que foi autuado pelo Juizado da Infância. O local também recebeu multa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir Auto de Vistoria (AVCB) nem certificado de conformidade simplificado (ACPS).

No bairro Redenção, outro estabelecimento foi autuado após a identificação de dois menores, de 10 e 16 anos, sendo que o mais velho estava consumindo bebida alcoólica. O local recebeu autuação tanto do Juizado da Infância quanto do Corpo de Bombeiros por ausência de documentação obrigatória.

Além dos bares flagrados, mais dois estabelecimentos na Zona Norte foram multados pelo CBMAM por irregularidades na documentação, incluindo a falta do AVCB e do ACPS.

A ação contou com o apoio de diversos órgãos estaduais e municipais, como a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Juizado da Infância, Sejusc, Secretaria de Estado de Administração e Seag. Também participaram Visa Manaus, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Semseg e Guarda Municipal.