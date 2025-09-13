quatro-morrem-e-dois-ficam-feridos-em-acidente-entre-carro-e-carreta

Quatro pessoas morreram durante um acidente entre um carro e uma carreta na manhã deste sábado (13/9) na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), em Itapeva, no interior de São Paulo.
Haviam cinco passageiros no veículo, sendo que o quinto foi socorrido em estado moderado. O condutor da carreta teve ferimentos leves.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Reprodução/ CCi Artesp2 de 3
Reprodução/ CCi Artesp3 de 3
Reprodução/ CCi Artesp
Segundo o Centro de Controle de Informações da Artesp, o carro trafegava sentido leste quando, ao tentar efetuar uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com a carreta, que estava no sentido oeste.
O que se sabe:
- A colisão foi registrada às 7h11.
- A funerária chegou ao local às 9h04 e removeu os corpos às 9h18.
- O condutor da carreta recusou remoção. O carro foi retirado às 10h45 da via.
Leia também
-
MC Livinho revela como está após ter pulmão perfurado em acidente
-
Acidente que Bruce Willis sofreu em filme pode ter acarretado demência
-
Mulher perde testa em acidente e faz alerta sobre posição no carro
-
Justiça condena caminhoneiro por acidente que matou 12 universitários
Todas as faixas e acostamento no sentido oeste foram bloqueadas na hora do acidente. As vias foram liberadas por volta das 11h.