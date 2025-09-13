Quatro morrem e dois ficam feridos em acidente entre carro e carreta

Escrito por Metrópoles
quatro-morrem-e-dois-ficam-feridos-em-acidente-entre-carro-e-carreta

Quatro pessoas morreram durante um acidente entre um carro e uma carreta na manhã deste sábado (13/9) na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), em Itapeva, no interior de São Paulo.

Haviam cinco passageiros no veículo, sendo que o quinto foi socorrido em estado moderado. O condutor da carreta teve ferimentos leves.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Reprodução/ CCi Artesp2 de 3

Reprodução/ CCi Artesp3 de 3

Reprodução/ CCi Artesp

Segundo o Centro de Controle de Informações da Artesp, o carro trafegava sentido leste quando, ao tentar efetuar uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com a carreta, que estava no sentido oeste.

O que se sabe:

  • A colisão foi registrada às 7h11.
  • A funerária chegou ao local às 9h04 e removeu os corpos às 9h18.
  • O condutor da carreta recusou remoção. O carro foi retirado às 10h45 da via.
Todas as faixas e acostamento no sentido oeste foram bloqueadas na hora do acidente. As vias foram liberadas por volta das 11h.

