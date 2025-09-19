Quatro produtoras do Acre estão entre as 100 melhores em concurso nacional de cafeicultura

O Acre volta a se destacar no cenário nacional da cafeicultura de qualidade. Quatro produtoras do estado figuram entre as 100 melhores avaliadas no concurso Florada Premiada, que reconhece os melhores cafés cultivados por mulheres em todo o Brasil. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (19) pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri).

Duas das produtoras premiadas são do município de Porto Acre, região que vem se consolidando como polo de cafés especiais. A conquista reforça não apenas a qualidade da produção acreana, mas também o protagonismo feminino na agricultura, destacando o talento e dedicação das mulheres do estado.

Considerado o maior concurso de qualidade de café produzido por mulheres no país, o Florada Premiada valoriza técnica, dedicação e paixão das participantes, oferecendo visibilidade nacional às produtoras.

O secretário de Agricultura, Luís Tchê, ressaltou a importância da conquista. “Esse resultado mostra a força da nossa agricultura e, principalmente, o protagonismo das mulheres na produção de cafés especiais. As nossas produtoras levaram o nome do Acre para um dos concursos mais importantes do Brasil, e isso é motivo de muito orgulho. O governo do Estado tem dado suporte técnico e estrutural ao setor, e ver essas mulheres entre os melhores cafés do país é a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Emocionada, a produtora Maria do Socorro Pontes contou como reagiu ao saber que seu café estava entre os melhores do Brasil. “Para mim foi um privilégio enorme. No início, até tentei me inscrever, mas não consegui. Foi só de última hora que deu certo, e mesmo assim sinto que poderia ter melhorado ainda mais. Chegar a esse resultado foi realmente uma surpresa muito especial”, relatou.

Com cafés cada vez mais reconhecidos, o Acre consolida sua posição no cenário nacional, mostrando que o estado tem muito a oferecer em sabor, aroma e qualidade na xícara.