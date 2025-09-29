29/09/2025
Universo POP
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?

Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

O cantor estava pescando com os amigos, acabou pegando um peixe enorme e deixou todos chocados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Zé Felipe compartilhou um momento inusitado durante a viagem com Ana Castela, amigos e alguns familiares para o Pantanal, neste domingo (28/9). Em vídeo publicado no Instagram, é possível ver e ouvir a cantora impressionada na embarcação com o tamanho do peixe que o artista conseguiu pegar. E aí, Zé puxou ou não o talento de Leonardo também na pescaria?!

O cantor estava pescando com os amigos, acabou pegando um peixe enorme e deixou todos chocados

O passeio virou cenário de descanso e aventura para os artistas, em meio a várias especulações sobre o suposto romance deles. Acompanhados de Duda Bertelli, Odorico Reis e Gabriel Vetuche, o filho de Leonardo conseguiu bons resultados.

“Olha o tamanho!”, grita Ana Castela ao fundo. Enquanto isso, Zé Felipe tenta segurar o peixe para colocá-lo dentro do barco e faz pose para as fotos da galera. Logo depois, o rapaz ainda fez a tradicional foto de pescador e colocou como trilha a música “Sua Boca Mente”, que acabou de gravar com a cantora.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost