Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Zé Felipe compartilhou um momento inusitado durante a viagem com Ana Castela, amigos e alguns familiares para o Pantanal, neste domingo (28/9). Em vídeo publicado no Instagram, é possível ver e ouvir a cantora impressionada na embarcação com o tamanho do peixe que o artista conseguiu pegar. E aí, Zé puxou ou não o talento de Leonardo também na pescaria?!

O passeio virou cenário de descanso e aventura para os artistas, em meio a várias especulações sobre o suposto romance deles. Acompanhados de Duda Bertelli, Odorico Reis e Gabriel Vetuche, o filho de Leonardo conseguiu bons resultados.

“Olha o tamanho!”, grita Ana Castela ao fundo. Enquanto isso, Zé Felipe tenta segurar o peixe para colocá-lo dentro do barco e faz pose para as fotos da galera. Logo depois, o rapaz ainda fez a tradicional foto de pescador e colocou como trilha a música “Sua Boca Mente”, que acabou de gravar com a cantora.