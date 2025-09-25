Queda de avião MS: aeronave voava irregularmente, diz investigação

De acordo com informações do g1, divulgadas nesta quarta-feira (25/9), o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) identificaram novas irregularidades no voo da aeronave que caiu recentemente.

Segundo os órgãos, o avião voava de forma irregular após o pôr do sol e não possuía permissão para realizar transporte de passageiros de forma remunerada. As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.

📌 Fonte: g1

✍️ Redigido por ContilNet