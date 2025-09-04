Queen, Metallica e seleção brasileira! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural do ContilNet

Você tá com o bolso vazio, segurando o contracheque até a última moedinha, mas ainda quer dar aquele rolê maroto? Relaxa, meu amigo, eu tô na mesma vibe e por isso o Giro Cultural tá aqui pra te mostrar os eventos imperdíveis da semana em Rio Branco!

Quinta-feira

No Studio, a festa é B Side – lado B pop pra você ouvir aquelas músicas que só o Spotify secreto conhece.



No Garagem, enquanto você se diverte, rola o Karaokê e o jogo da seleção brasileira contra o Chile. Prepare a voz e a torcida!

Sexta-feira

No Studio, é dia de Cover do Queen – cante junto, faça pose e solte o Freddie que existe em você.

O Bar Piscina AABB traz cardápio especial de feriado: Original 600ml por R$9,99 e costelinha de tambaqui por R$34,99 – já viu almoço e happy hour junto?

O Brazin vem com o Especial Belo + Henrique e Juliano – modão e romantismo pra ninguém botar defeito.

E o Anexo Brazin recebe Forest Kodama – a festa universitária da semana, pra quem ta afim de uma “madeirada”.

Sábado

O Studio não para com o Baile do Thunder, cheio de funk pra fazer o tênis chiar no chão.

O Milionário entra na lista com Baile Funk do Milionário – sem hora pra parar, prepare os tênis e a disposição.

O Brazin segue com Pagode do Brazin, porque depois da sexta-feira ainda dá pra sacudir no samba.

Garagem mantém a tradição com especial Metallica – se você ama rock pesado, já sabe onde estar!

Casa do Rio chega com a Festa Esparramar: pré-show com DJ Aldine, show principal da Duda Modesto e pós-show da Luma Gama – tem de tudo e pra todo mundo!

Domingo

O Garagem fecha a semana com Stand Up do Caça Risadas – risada garantida pra encerrar o domingo.

E pra quem ainda quer um clima de samba na beira do rio, é hora de curtir a vibe relax da semana antes de se preparar pro corre da próxima.

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?