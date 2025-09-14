Quem é a coach que está profissionalizando o mercado de acompanhantes

Se você acha que já viu de tudo nessa vida… prepare-se! Existe uma nova área de atuação no mercado: a de coach voltada para mulheres que trabalham como acompanhantes. Para entender como funciona, a coluna Fábia Oliveira conversou com a influenciadora Cris Galera, que explicou que o objetivo é profissionalizar e elitizar o setor, diferenciando-o de termos pejorativos comumente associados à atividade.

Segundo a especialista, a presença de acompanhantes tem sido cada vez mais requisitada por grandes empresários e pessoas de alto poder aquisitivo, tanto no Brasil quanto na Europa.

Método exclusivo

A demanda ampliada pelo serviço levou Cris Galera a desenvolver um método exclusivo de orientação, que ensina as profissionais a manter postura ética, discrição e sofisticação, evitando atitudes invasivas ou que possam reduzir o nível de seu trabalho.

“É sobre comportamento, elegância e respeito. Quero que essas mulheres entendam que podem atuar de forma profissional, oferecendo um serviço de alto padrão”, explicou a influenciadora.

De acordo com Cris Galera, o projeto já formou inúmeras mulheres, que relatam ter obtido resultados concretos em suas carreiras após a mentoria. Para eventos sociais, corporativos e até compromissos particulares, a atuação das acompanhantes orientadas por Cris Galera tem ganhado espaço e reconhecimento.

Cris Galera dá orientação e ensina as profissionais

Cris Galera criou um método exclusivo

Quem é Cris Galera, a coach que está profissionalizando o mercado de acompanhantes

Cris Galera posa perto do letreiro de Hollywood

