Quem é Cristiana Sousa Cruz, nova editora-chefe do Jornal Nacional

Escrito por Metrópoles
A Globo confirmou nesta segunda-feira (1º/9) a saída de William Bonner do Jornal Nacional. Após 29 anos na bancada e 26 como editor-chefe, o jornalista deixará o telejornal em novembro de 2025. O cargo será assumido por Cristiana Sousa Cruz, que já atua há seis anos como editora-chefe adjunta.

Natural de Belo Horizonte, Cristiana é filha de professora e jornalista. Casada com o repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues, acumula mais de 20 anos de carreira, divididos entre o Brasil e os Estados Unidos.

No início dos anos 1990, participou da criação do canal GNT ainda como estagiária. Pouco depois, trabalhou como produtora em Washington e, em 1996, foi contratada pela Globo. No Brasil, assumiu a editoria internacional do Bom Dia Brasil e do Jornal Nacional, período em que cobriu eventos marcantes, como o ataque às torres gêmeas em 2001.

Em 2004, voltou aos Estados Unidos para chefiar a redação da Globo em Nova York. Em 2013, voltaria ao exterior para liderando o escritório da emissora nos EUA.

No Brasil, passou pela GloboNews em 2018, chefiando a redação de programas. Um ano depois, retornou ao Jornal Nacional como editora-chefe adjunta, dividindo a função com William Bonner. A partir de novembro de 2025, Cristiana Sousa Cruz assumirá o posto de forma efetiva.

