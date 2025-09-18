Quem é José Dumont, ator de “Terra Nostra”, condenado por pedofilia

Com “Terra Nostra” voltando ao ar 26 anos após o original, a emissora optou por uma versão reduzida da trama, que contava com mais de 200 capítulos. A decisão também se deu para limar a participação de José Dumont, que mais de 20 anos após a novela, foi condenado por pornografia infantil.

Segundo um levantamento da coluna F5, a Globo optou por retirar as cenas do ator deixando apenas o que é essencial para a narrativa da trama. Apesar disso, Dumont é velho nome da televisão, figurando nas telas desde a década de 1970.

José Dumont é natural da cidade Belém, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Ele iniciou sua carreira como ator aos 27 anos, na obra homônima de João Cabral de Melo Neto, “Morte e Vida Severina”. Em 1981, em sua estreia em telenovelas, o ator voltou ao universo do autor, reprisando seu papel de Severino.

Desde que começou a carreira artística, o ator se tornou uma presença constante nos cinemas e na televisão, estrelando diversos filmes e folhetins em um mesmo ano. Em 1990, por exemplo, Dumont esteve em “Pantanal” e “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, além da minissérie “Rosa dos Rumos” e no longa “Mais que a Terra”.

Sua carreira é marcada por novelas de grande sucesso além de “Terra Nostra”, como “Olho por Olho”, “América”, “Caminhos do Coração”, “Os Mutantes” e “Velho Chico”, passando por emissoras como RecordTV, Rede Manchete e Globo. Ele também esteve em clássicos do cinema nacional como “A Hora da Estrela”, “Olga”, “2 Filhos de Francisco” e “Era o Hotel Cambridge”.

Seu último personagem na televisão foi Eudoro, da novela das 6h “Nos Tempos do Imperador”, da TV Globo.

Em 15 de setembro de 2022, José Dumont foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. A polícia apontou que ele teria cerca de 240 fotos sexuais infantis.

O ator estava sendo investigado após a acusação de ter se aproveitado do prestígio de artista com grande reconhecimento para se aproximar de uma adolescente de 12 anos, com quem começou um relacionamento oferecendo ajuda financeiro e presentes. Através de câmeras de vigilância, o ator foi visto fazendo investidas contra a jovem, com beijos na boca e carícias íntimas.

Ele foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão em regime aberto, além de multa. Ele pôde recorrer em liberdade.

Na época em que foi preso em flagrante, Dumont estava confirmado na novela para o streaming “Todas as Flores”, que ainda estava no início das gravações. A emissora teve como decisão retirá-lo da novela e substituí-lo por Jackson Antunes, que inclusive regravou todas as cenas já feitas. Desde então, Dumont não retornou a carreira artística.