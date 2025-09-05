quem-era-a-estudante-de-direito-morta-por-bala-perdida-durante-festa

Vítima de um tiroteio durante uma festa de som automotivo em Luziânia (GO), Brunna Lorrayne Afonso Campos, de 22 anos, morreu nessa quarta-feira (3/9), após quase dois meses internada. Ela foi atingida na barriga no dia 13 de julho, durante o Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixado, realizado no Parque de Exposições da cidade. Outras seis pessoas também ficaram feridas na ocasião.

Moradora de Luziânia, Brunna trabalhava como secretária em uma clínica médica e era descrita pela família como uma jovem amorosa, comunicativa e muito querida. Segundo o pai, Damião Rocha, a filha tinha inúmeros planos para o futuro. “Minha filha tinha muita vontade de viver, queria casar, ter filhos, comprar o apartamento dela”, disse ao Metrópoles.

Brunna havia concluído o ensino médio e iniciado a faculdade de direito, mas precisou interromper os estudos temporariamente. Ainda assim, sonhava em retomar a graduação.

Ainda segundo o pai, a paixão de Brunna por carros rebaixados e som automotivo era marcante. “Ela gostava de frequentar os eventos e sempre falava sobre o desejo de ter o próprio veículo forrado”, recordou o pai, emocionado.

Suspeito preso

O suspeito de efetuar os disparos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) no dia seguinte ao crime. À corporação, ele afirmou que os tiros tinham como alvo um desafeto, mas acabaram atingindo outras pessoas. O homem foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Luziânia e autuado.