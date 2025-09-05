Quem era a estudante de direito morta por bala perdida durante festa

Escrito por Metrópoles
Vítima de um tiroteio durante uma festa de som automotivo em Luziânia (GO), Brunna Lorrayne Afonso Campos, de 22 anos, morreu nessa quarta-feira (3/9), após quase dois meses internada. Ela foi atingida na barriga no dia 13 de julho, durante o Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixado, realizado no Parque de Exposições da cidade. Outras seis pessoas também ficaram feridas na ocasião.

Moradora de Luziânia, Brunna trabalhava como secretária em uma clínica médica e era descrita pela família como uma jovem amorosa, comunicativa e muito querida. Segundo o pai, Damião Rocha, a filha tinha inúmeros planos para o futuro. “Minha filha tinha muita vontade de viver, queria casar, ter filhos, comprar o apartamento dela”, disse ao Metrópoles.

Brunna havia concluído o ensino médio e iniciado a faculdade de direito, mas precisou interromper os estudos temporariamente. Ainda assim, sonhava em retomar a graduação.

Ainda segundo o pai, a paixão de Brunna por carros rebaixados e som automotivo era marcante. “Ela gostava de frequentar os eventos e sempre falava sobre o desejo de ter o próprio veículo forrado”, recordou o pai, emocionado.

Suspeito preso

O suspeito de efetuar os disparos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) no dia seguinte ao crime. À corporação, ele afirmou que os tiros tinham como alvo um desafeto, mas acabaram atingindo outras pessoas. O homem foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Luziânia e autuado.

