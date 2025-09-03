Quem era a influencer que morreu em represa no interior de SP

Encontrada nesta quarta-feira (3/9) após três dias de buscas, a influenciadora Jaqueline Barbosa Nascimento, de 22 anos, é lembrada pelas amigas como uma pessoa doce e educada. A jovem estava desaparecida desde a tarde do último domingo (31/8), quando fazia um passeio de moto aquática, e foi localizada morta na represa Jaguari, em Igaratá, interior de São Paulo.

Ao Metrópoles, Gabrielle Reis, uma das melhores amigas de Jaqueline, falou com ternura da influencer. “Conheci a Jaque através de uma amiga há muitos anos e a gente nunca mais se desgrudou. Ela sempre foi uma menina muito dócil, amorosa, sempre pensando no próximo. Ela foi uma boa pessoa, uma boa amiga.”

7 imagens

Jaqueline Barbosa

Reprodução/Redes sociais

A jovem morava no o Parque de Taipas, zona norte de São Paulo

Reprodução/Redes Sociais

Jaqueline foi para Igaratá com amigos que ela conheceu há duas semanas

Reprodução/Redes Sociais

Ela desapareceu durante um passeio de jet-ski no domingo (31/8)

Reprodução/Redes Sociais

Ao Metrópoles, uma amiga de Jaqueline disse que ela era doce e carinhosa

Reprodução/Redes Sociais

As buscas mobilizaram o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Civil, incluindo equipes de mergulhadores e embarcações de apoio.

Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Jaqueline foi encontrado nesta quarta-feira (3/9) após três dias de buscas

Reprodução/Redes Sociais

A jovem tinha uma irmã mais nova, prestes a completar 14 anos, e era filha de autônomos que possuem um negócio de salgados. Conhecida como influenciadora nas redes sociais, ela já trabalhou em loja de alianças, perfumaria e como auxiliar de acabamento.

Vida intensa

Gabrielle, no entanto, ressaltou para a reportagem que Jaqueline também era uma pessoa “ingênua”, o que chegou a ser motivo de desentendimento entre elas. “A gente brigou pelo jeito que ela estava levando a vida, vivendo muito intensamente.”

Nas redes sociais, a influencer mostrava a maneira de encarar as coisas. “É preciso liberdade para viver por inteiro”, dizia o perfil dela no Instagram. Entre as postagens, a jovem compartilhava passeios de lancha, moto aquática, viagens e festas.

As diferenças entre as amigas foi um empecilho para que Gabrielle acompanhasse Jaqueline na viagem para Igaratá. “Eu não quis ir porque estou com outros propósitos com Deus.”

Jaqueline acabou viajando com jovens que ela havia conhecido há duas semanas, em uma balada. O grupo havia ido para o Guarujá após o primeiro encontro e decidiu combinar uma nova viagem, desta vez para a represa Jaguari.

“Eu e todas as nossas amigas próximas pedimos muito para ela não ir, porque nenhuma de nós conseguiria acompanhar. Aí a semana inteira ela ficou perturbando a gente, dizendo: ‘Vamos, vamos’. Acabou que ela foi.”

Morte suspeita