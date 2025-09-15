Quem era o cantor Gaelzin que morreu atropelado no DF

Escrito por Metrópoles
quem-era-o-cantor-gaelzin-que-morreu-atropelado-no-df

O cenário musical do Distrito Federal perdeu nesse domingo (14/9) um de seus talentos em ascensão.

O cantor Gaelzin, nome artístico de Brenno Passos Cavalcanti, de 30 anos, morreu após ser atropelado na BR-060, durante a noite.

Quem era Gaelzin

Gaelzin construiu sua trajetória na música desde os 21 anos, e tinha como referência artistas internacionais, como Beyoncé.

Conhecido pela potência vocal, costumava compartilhar vídeos cantando a capella dentro do carro, que ele mesmo classificava como uma das “maravilhas do mundo”.

Em abril deste ano, lançou o single Vírgula, primeira música autoral disponibilizada nas plataformas digitais.

Na ocasião, celebrou a conquista com os fãs: “É com muita alegria que venho te convidar a ouvir minha nova música, Vírgula. Já disponível em todas as plataformas digitais!”

O artista iniciou a carreira em restaurantes e bares de Brasília e, com o tempo, passou a se apresentar em casamentos e eventos particulares.

O acidente

Na noite do acidente, Gaelzin retornava de um churrasco acompanhado do companheiro, com quem vivia há cerca de três anos.

O carro em que estavam precisou parar no acostamento. Ao descer do veículo, o cantor foi atingido por outro automóvel. O Corpo de Bombeiros tentou manobras de reanimação, mas a morte foi constatada ainda no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo que o atingiu transportava uma família que voltava de um evento da Força Aérea de Brasília.

Uma das ocupantes relatou que o cantor surgiu de forma repentina na pista. A própria família prestou os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros e do SAMU.

