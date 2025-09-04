Quem era o estagiário fitness morto em academia após caso com mulher casada

O instrutor Artur Martins morreu na última terça-feira (2) após ser baleado dentro da academia onde trabalhava.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado e um veículo utilizado pelo suspeito do crime está passando por exames periciais.

O caso aconteceu em Divinópolis, centro-oeste de Minas Gerais. De acordo com apuração da Itatiaia com base no Boletim de Ocorrência, a motivação do crime seria uma suposta traição por parte de uma mulher casada que teria se relacionado com o jovem.

Quem era o jovem

O jovem de 19 anos era estagiário da Novo Academia e costumava aparecer em diversos vídeos no formato reels publicados no Instagram do estabelecimento.

Em nota, a academia lamentou a perda: “Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial para nossa equipe e nossa história.”

Em uma de suas últimas publicações, Artur agradeceu pela oportunidade de trabalho. Em suas redes sociais, também demonstrava paixão pelo Clube Atlético Mineiro.

Ele cursava Educação Física e teve a morte lamentada por familiares e amigos. “É difícil acreditar em uma coisa dessa. Logo você, tão alegre”, escreveu um amigo.

O velório aconteceu em Divinópolis.

Morte na academia

