Quem era o estagiário fitness morto em academia após caso com mulher casada

Artur Martins foi assassinado na terça-feira (2); Veículo utilizado por um suspeito passa por exames periciais

O instrutor Artur Martins morreu na última terça-feira (2) após ser baleado dentro da academia onde trabalhava.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado e um veículo utilizado pelo suspeito do crime está passando por exames periciais.

Vítima foi identificada como Artur Martins Santos, de 19 anos/Reprodução/Redes sociais

O caso aconteceu em Divinópolis, centro-oeste de Minas Gerais. De acordo com apuração da Itatiaia com base no Boletim de Ocorrência, a motivação do crime seria uma suposta traição por parte de uma mulher casada que teria se relacionado com o jovem.

Quem era o jovem

O jovem de 19 anos era estagiário da Novo Academia e costumava aparecer em diversos vídeos no formato reels publicados no Instagram do estabelecimento.

Em nota, a academia lamentou a perda: “Hoje nos despedimos de uma pessoa muito especial para nossa equipe e nossa história.”

Em uma de suas últimas publicações, Artur agradeceu pela oportunidade de trabalho. Em suas redes sociais, também demonstrava paixão pelo Clube Atlético Mineiro.

Ele cursava Educação Física e teve a morte lamentada por familiares e amigos. “É difícil acreditar em uma coisa dessa. Logo você, tão alegre”, escreveu um amigo.

O velório aconteceu em Divinópolis.

Morte na academia

Momentos antes do ocorrido, dois homens estacionaram um automóvel em frente à academia. Arthur chegou minutos depois para iniciar seu dia de trabalho. Um dos homens entrou no local perguntando por ele. Ao se aproximar, Artur foi alvejado por disparos, sendo atingido no peito e no pescoço. Os suspeitos fugiram logo em seguida.

No local, um sargento da PM (Polícia Militar) estava de folga e presenciou o momento do crime. O policial socorreu Arthur até uma UPA e de lá ele foi transferido para um hospital.

