Quem são os jornalistas cotados à vaga de William Bonner no JN

A Globo anunciou nesta segunda-feira (1º/9) que César Tralli será o novo apresentador do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcellos, a partir de 3 de novembro. Ele substitui William Bonner, que deixa a bancada após 29 anos como apresentador e 26 anos acumulando também a função de editor-chefe.
Segundo a emissora, a saída de Bonner faz parte de um processo de transição planejado há cerca de cinco anos. O jornalista já havia manifestado o desejo de reduzir a rotina diária e se dedicar mais à família e a projetos pessoais. Com a mudança, a atual editora-chefe adjunta, Cristiana Sousa Cruz, assumirá a editoria do JN.
Tralli não foi a única aposta da Globo. Segundo apuração de Lucas Pasin, do Ministério da Fofoca, do Metrópoles, outros jornalistas chegaram a ser cogitados e testados em pesquisas de mercado desde 2021. Entre os nomes estavam Heraldo Pereira, Helter Duarte, Márcio Bonfim e Aline Midlej. Rodrigo Bocardi também foi considerado, mas perdeu chances após escândalos recentes.
As pesquisas indicavam que Tralli sempre aparecia à frente entre o público, consolidando a escolha da emissora. Além da mudança no JN, a Globo anunciou alterações na grade jornalística: Bonner se juntará a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter em 2026, Roberto Kovalick assumirá o Jornal Hoje e Tiago Scheuer será o novo apresentador do Hora Um.