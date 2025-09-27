Quem venceu mais o clássico Corinthians x Flamengo? Veja para apostar

Os dois times de maiores torcidas do Brasil farão mais uma edição do “Clássico das Multidões” neste fim de semana. No domingo (28/9), às 20h30 (horário de Brasília), Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena pela 25ª rodada do Brasileirão.

Quem será que leva a melhor nesse clássico interestadual, recheado de história e títulos?

Será que o Flamengo continuará firme na briga pela conquista do Campeonato Brasileiro? Veja os números do confronto e as alternativas de mercados para apostar.

Quem vencerá o ‘Clássico das Multidões’?

Flamengo tem pequena vantagem no confronto

Contando com o apoio da torcida, chamada de Fiel, por apoiar do início ao fim da partida, o Corinthians terá uma dura missão para conseguir os três pontos e se aproximar na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Mas no confronto direto, quem tem a vantagem é o Flamengo.

Em 124 partidas oficiais disputadas entre as duas equipes, o Rubro-negro conseguiu 54 vitórias contra 45 do Corinthians e 25 empates. Já atuando dentro de casa, o Timão ganhou 31 vezes, empatou 14 e perdeu 18.

Nos últimos cinco ‘Clássico das Multidões’, foram três vitórias do Flamengo, uma do Corinthians e um empate.

Se vai apostar na partida, veja como apostar com os melhores apps de apostas da atualidade.

Veja os últimos cinco jogos entre Corinthians e Flamengo

Campeonato Brasileiro 2025

Data: 27/4/2025

Local: Maracanã

Flamengo 4 x 0 Corinthians

Gols: Everton, Arrascaeta e Pedro (2x) (FLA)

Copa do Brasil 2024 – Semifinal

Data: 20/10/2024

Local: Neo Química Arena

Corinthians 0 x 0 Flamengo

Copa do Brasil 2024 – Semifinal

Data: 2/10/2024

Local: Maracanã

Flamengo 1 x 0 Corinthians

Gol: Alex Sandro (FLA)

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 1/9/2024

Local: Neo Química Arena

Corinthians 2 x 1 Flamengo

Gols: Talles Magno e Ángel Romero (COR); Pedro (FLA)

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 11/5/2024

Local: Maracanã

Flamengo 2 x 0 Corinthians

Gols: Lorran e Pedro (FLA)

Flamengo será campeão?

Com 51 pontos conquistados em 23 jogos, o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro e é o time mais cotado para levar o título.

Mas, a vantagem diminuiu na última rodada, já que a equipe empatou com o Vasco e viu o Cruzeiro, vice-líder com 50 pontos em 24 partidas, e o Palmeiras, terceiro colocado com 49 em 22, vencerem os respectivos confrontos.

Se você apostar R$ 10 na Superbet, uma das principais casas de apostas do Brasil, e o Mengão levantar o trofeu no fim da temporada, o retorno será de R$ 17.

Como chegam as equipes

Depois de cinco jogos invicto, o Corinthians acabou sendo derrotado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Timão visitou o Sport na Ilha do Retiro, no domingo (21/9), e perdeu por 1 x 0.

Já o Flamengo entrou em campo no meio de semana pelas quartas de final da Copa Libertadores. Após ter vencido o Estudiantes por 2 x 1 na ida, o Rubro-negro perdeu por 1 x 0 na volta.

Com o resultado, a partida foi para os pênaltis, e o Mengão contou com a estrela do goleiro Rossi.

O argentino defendeu duas cobranças, ajudando a equipe carioca a vencer por 4 x 2, avançando para a semifinal da competição continental.

Onde assistir Corinthians x Flamengo

A partida entre Corinthians x Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (YouTube) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 26/09/2025.