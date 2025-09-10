Quer ganhar uma viagem de cruzeiro com Ana Castela?

Escrito por Metrópoles
A Tele Sena de Independência 2025 chegou para transformar a vida dos brasileiros. São quase R$ 6 milhões em prêmios e ainda a oportunidade de viver dias de luxo ao lado de Ana Castela, a boiadeira mais querida do Brasil.

Entre os destaques da Tele Sena de Independência estão o Mais Pontos, que pode render até R$ 1 milhão a quem marcar o maior número de dezenas, e o Menos Pontos, que garante até R$ 500 mil para os participantes com menos acertos.

A edição também traz o tradicional Ganhe Já, com mais de 54 mil prêmios instantâneos de até R$ 100 mil, e o Meu Salário Extra, que paga R$ 2 mil mensais durante dois anos para cada um dos 25 contemplados. Já o Painel do “X” pelo Brasil oferece prêmios variados, como motos, eletrônicos, vale-compras e até uma casa no valor de R$ 300 mil.

Cruzeiro com Ana Castela

O ganhador da promoção embarcará no luxuoso MSC Preziosa, com direito a acompanhante, para um encontro exclusivo e foto com a artista.

Para curtir cada detalhe sem preocupação, a Tele Sena também oferece um vale-compras especial de R$ 1.000 para que os sortudos curtam ainda mais a viagem.

Durante três dias em um dos mais sofisticados navios do mundo, não faltarão opções de lazer: piscinas, restaurantes temáticos, teatro e até cinema 4D estarão disponíveis.

Na viagem, ainda estão inclusas:

  • Passagens aéreas e transporte terrestre de ida e volta para o Terminal de Embarque, no Porto de Santos (SP).
  • Alimentação completa a bordo.
  • Cabine com varanda e vista para o Oceano Atlântico.
  • Seguro-viagem para aproveitar cada momento sem preocupações.

A promoção terá cinco ganhadores, que serão divulgados no hotsite oficial da campanha e nas redes sociais da Tele Sena.

No entanto, o ganhador pode ficar despreocupado se não estiver antenado nos programas. A Tele Sena toma o cuidado de avisar a todos os premiados para que ninguém fique de fora.

Os ansiosos por um encontro com a boiadeira podem garantir a sua Tele Sena até 14 de setembro.

Ana Castela e fã - MetrópolesCinco sortudos passarão três dias no icônico MSC Preziosa, com direito à encontro exclusivo e foto com Ana Castela

Como concorrer

Para participar, basta adquirir a Tele Sena de Independência 2025, seja na versão física ou digital, por apenas R$ 15.

Quem optar pelo título físico precisa cadastrá-lo no site telesena.com.br ou no aplicativo oficial (App Store e Google Play) após a compra em um dos pontos de vendas. Já na compra digital, o cadastro é automático, e o participante recebe imediatamente o Número da Sorte.

Tele Sena

Com 33 anos de história, a Tele Sena já distribuiu mais de R$ 1,1 bilhão em prêmios e se consolidou como referência de credibilidade e transparência.

De pequenos municípios às grandes capitais, milhares de brasileiros já foram contemplados. São várias as modalidades de sorteio, assim você tem mais oportunidades de ganhar em uma única edição.

Ganhadores de Tele SenaO gaúcho Jonis subiu ao palco do SBT para receber 1 milhão e meio de reais da Tele Sena em agosto de 2025

Morador do Rio Grande do Sul, Jonis fez história no palco do Programa Silvio Santos ao tornar-se o mais novo milionário da Tele Sena. Ao lado da esposa, ele comemorou a vitória do prêmio de 1 milhão e meio de reais: “É uma sensação que não tem explicação”.

“Desde que eu era solteiro eu comprava o Baú da Felicidade. Aí depois começou a Tele Sena, comecei a comprar e nunca parei. Quando eu estava quase desistindo, algo me disse ‘não desiste que vai dar certo’ — e o prêmio veio dessa que a gente comprou”, relatou Jonis.

Baixar o app, fazer o cadastro e apostar na sorte deu à Caroline, de São Paulo, o necessário para investir na própria loja de água e terminar a construção da casa. Caroline ganhou mais de R$ 75 mil no aplicativo da Tele Sena.

“Acredite, porque é verdade, e é tudo na hora certa. Você tem que comprar, acreditar e colocar fé que você consegue. A Tele Sena mudou a minha vida”, afirmou.

Essa também pode ser a sua oportunidade. Confie na sorte e dê essa chance para mudar de vida.

ContilNet Notícias

