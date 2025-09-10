quer-ganhar-uma-viagem-de-cruzeiro-com-ana-castela?

A Tele Sena de Independência 2025 chegou para transformar a vida dos brasileiros. São quase R$ 6 milhões em prêmios e ainda a oportunidade de viver dias de luxo ao lado de Ana Castela, a boiadeira mais querida do Brasil.

Entre os destaques da Tele Sena de Independência estão o Mais Pontos, que pode render até R$ 1 milhão a quem marcar o maior número de dezenas, e o Menos Pontos, que garante até R$ 500 mil para os participantes com menos acertos.

A edição também traz o tradicional Ganhe Já, com mais de 54 mil prêmios instantâneos de até R$ 100 mil, e o Meu Salário Extra, que paga R$ 2 mil mensais durante dois anos para cada um dos 25 contemplados. Já o Painel do “X” pelo Brasil oferece prêmios variados, como motos, eletrônicos, vale-compras e até uma casa no valor de R$ 300 mil.

Cruzeiro com Ana Castela

O ganhador da promoção embarcará no luxuoso MSC Preziosa, com direito a acompanhante, para um encontro exclusivo e foto com a artista.

Para curtir cada detalhe sem preocupação, a Tele Sena também oferece um vale-compras especial de R$ 1.000 para que os sortudos curtam ainda mais a viagem.

Durante três dias em um dos mais sofisticados navios do mundo, não faltarão opções de lazer: piscinas, restaurantes temáticos, teatro e até cinema 4D estarão disponíveis.

Na viagem, ainda estão inclusas:

Passagens aéreas e transporte terrestre de ida e volta para o Terminal de Embarque, no Porto de Santos (SP).

Alimentação completa a bordo.

Cabine com varanda e vista para o Oceano Atlântico.

Seguro-viagem para aproveitar cada momento sem preocupações.

A promoção terá cinco ganhadores, que serão divulgados no hotsite oficial da campanha e nas redes sociais da Tele Sena.

No entanto, o ganhador pode ficar despreocupado se não estiver antenado nos programas. A Tele Sena toma o cuidado de avisar a todos os premiados para que ninguém fique de fora.

Os ansiosos por um encontro com a boiadeira podem garantir a sua Tele Sena até 14 de setembro.

Cinco sortudos passarão três dias no icônico MSC Preziosa, com direito à encontro exclusivo e foto com Ana Castela

Como concorrer

Para participar, basta adquirir a Tele Sena de Independência 2025, seja na versão física ou digital, por apenas R$ 15.

Quem optar pelo título físico precisa cadastrá-lo no site telesena.com.br ou no aplicativo oficial (App Store e Google Play) após a compra em um dos pontos de vendas. Já na compra digital, o cadastro é automático, e o participante recebe imediatamente o Número da Sorte.

Tele Sena

Com 33 anos de história, a Tele Sena já distribuiu mais de R$ 1,1 bilhão em prêmios e se consolidou como referência de credibilidade e transparência.

De pequenos municípios às grandes capitais, milhares de brasileiros já foram contemplados. São várias as modalidades de sorteio, assim você tem mais oportunidades de ganhar em uma única edição.

O gaúcho Jonis subiu ao palco do SBT para receber 1 milhão e meio de reais da Tele Sena em agosto de 2025

Morador do Rio Grande do Sul, Jonis fez história no palco do Programa Silvio Santos ao tornar-se o mais novo milionário da Tele Sena. Ao lado da esposa, ele comemorou a vitória do prêmio de 1 milhão e meio de reais: “É uma sensação que não tem explicação”.

“Desde que eu era solteiro eu comprava o Baú da Felicidade. Aí depois começou a Tele Sena, comecei a comprar e nunca parei. Quando eu estava quase desistindo, algo me disse ‘não desiste que vai dar certo’ — e o prêmio veio dessa que a gente comprou”, relatou Jonis.

Baixar o app, fazer o cadastro e apostar na sorte deu à Caroline, de São Paulo, o necessário para investir na própria loja de água e terminar a construção da casa. Caroline ganhou mais de R$ 75 mil no aplicativo da Tele Sena.

“Acredite, porque é verdade, e é tudo na hora certa. Você tem que comprar, acreditar e colocar fé que você consegue. A Tele Sena mudou a minha vida”, afirmou.

Essa também pode ser a sua oportunidade. Confie na sorte e dê essa chance para mudar de vida.