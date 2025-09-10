“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44

O ator Paulinho Vilhena vive uma fase de plenitude ao lado da esposa, Maria Luiza, com quem está há seis anos e tem a pequena Manoela, de 2 anos. Aos 46, ele afirma que a diferença de 17 anos entre os dois “nunca foi obstáculo” e que a relação é sustentada por parceria, admiração e “muita química”.

“Nunca me incomodou, porque mulheres, em geral, são mais inteligentes e evoluídas que os homens”, disse, ao elogiar a esposa, que completou 29 anos. Para Paulinho, experiências distintas aparecem aqui e ali, mas não geram ruídos: “Algumas coisas eu sei por já ter vivido mais, mas em nada deixo de vê-la brilhante. Ela é incrível no que pensa, na forma como conduz nossa relação e cuida da nossa família.”

Paternidade que veio no tempo certo

Vilhena contou que não tinha certeza se seria pai — até se ver pronto com o apoio de Maria Luiza. “Esse desejo estava adormecido. Eu tinha 44 anos, acreditei no meu amor pela Luiza e que seríamos capazes de formar uma família — e veio Manoela”, disse, emocionado.

O que diz a ciência sobre diferença de idade

Um estudo recente publicado no periódico Personal Relationships analisou 35.996 casais em 28 países europeus e Israel e observou que, para os homens, a idade preferida da parceira tende a se distanciar um pouco mais conforme eles envelhecem (aprox. +1 ano de diferença a cada 5 anos de idade).

Entre as mulheres, o efeito é similar, porém mais sutil: a diferença preferida cresce cerca de +1 ano a cada 10 anos de idade, movendo-se gradualmente de parceiros um pouco mais velhos para idades mais próximas — e, em idades avançadas, até ligeiramente mais jovens.

Exemplos simplificados do modelo observado:

Homens: 30 anos → parceira ~26 (diferença de 4); 50 → ~42 (8); 70 → ~58 (12).

Mulheres: 30 anos → parceiro ~32,5 (diferença de -2,5); 50 → ~50,5 (-0,5); 70 → ~68,5 (+1,5).

Em resumo, preferência média não é regra individual: cada relação tem seu ritmo — exatamente como descrevem Paulinho e Maria Luiza.

Fonte: Declarações do ator em redes sociais/entrevistas; estudo citado pelo usuário (Personal Relationships).

Redigido por: Contilnet