Quinze pessoas morrem após ônibus despencar de penhasco no Sri Lanka

Quinze pessoas morreram e pelo menos mais quinze ficaram feridas após um ônibus despencar de um penhasco de 300 metros de altura, na cidade de Wellawaya, no Sri Lanka, nesta sexta-feira (5/9). Cinco crianças estão entre os feridos.

De acordo com a imprensa local, no momento do acidente havia pelo menos 30 pessoas no ônibus, incluindo crianças. Não se sabe o estado de saúde dos sobreviventes.

Autoridades do Sri Lanka informaram que as apurações iniciais apontam que o motorista conduzia em alta velocidade no momento do acidente e, por isso, teria perdido o controle do ônibus, que bateu em outro veículo antes de cair do penhasco.

Após o acidente, o veículo ficou completamente detruido, como é possível ver na imagem que circula nas redes sociais.

Devido ao tamanho do estrago e à quantidade de vítimas, as autoridades precisaram da ajuda de voluntários para socorrer os feridos.