Rainha da Cavalgada, de 16 anos, aparece morta após sair com amigos

A modelo Gabrielly Moreira, de 16 anos, foi encontrada morta na madrugada de sexta-feira (19/9) em Pedra Branca, no interior do Ceará. Segundo a família, o corpo da adolescente estava dentro de uma casa em construção, após ela sair com amigos para um bar.

De acordo com relatos dos colegas, Gabrielly teria passado mal e não resistido. No entanto, os pais estranharam a cena, a jovem apresentava escoriações no rosto e nas mãos, além de hematomas e um possível afundamento na cabeça.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a causa da morte será esclarecida por laudos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). A Polícia Civil investiga o caso.

Gabrielly era conhecida em Pedra Branca por participar de eventos tradicionais e já havia sido coroada Rainha e Princesa da Cavalgada da cidade.