Raphinha se apresenta na Granja Comary e completa delegação da Seleção

Raphinha chegou à Granja Comary, na manhã desta terça-feira (2/9), e completou a delegação de 24 convocados para a Seleção Brasileira. Os jogadores começaram a se apresentar na concentração nessa segunda-feira (1°/9), para iniciar as preparações até as partidas finais das Eliminatórias para Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira (4/9) e a Bolívia, no dia 9 do mesmo mês.
O jogo contra o Chile, às 21h30, no Maracanã é apresentado pelo Metrópoles Sports. As entradas para a partida estão sendo comercializadas por meio do site da Bilheteria Digital. Clique aqui e garanta o seu. Os interessados também deverão cadastrar a biometria facial para conseguir realizar a compra. Cadastre sua biometria aqui.
Raphinha chegou na Granja Comary
O atacante joga no Barcelona
Brasil enfrenta o Chile nesta quinta (4/9)
Nesta terça-feira (2/9), a agenda da Seleção Brasileira conta com treino marcado para as 16h. Será a primeira vez que o elenco completo treina junto.
Os convocados por Carlo Ancelotti estão concentrados no tradicional centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis, a 95km de distância do Maracanã, palco do primeiro duelo.
Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil busca melhorar a campanha nas Eliminatórias para fechar bem a última competição oficial antes do Mundial em 2026.
