Raphinha se lesiona, vira desfalque no Barcelona e preocupa Seleção

O Barcelona anunciou, nesta sexta-feira (26/9), por meio das redes sociais, que Raphinha sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deve ficar afastado por aproximadamente três semanas. Além de desfalcar o clube, a presença do craque nos próximos amistosos da Seleção Brasileira fica incerta. Vale lembrar que a Canarinho enfrenta Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro.

O clube detalhou que a lesão ocorreu no terço médio do tendão da coxa direita. Em comunicado oficial, informou que o tempo estimado de recuperação é de cerca de três semanas.

Veja a publicação:

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 Player Raphinha has an injury to the middle third of the femoral biceps in his right thigh. The estimated recovery time is around 3 weeks. pic.twitter.com/wZQn96p9l4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

Raphinha foi titular na vitória do Barcelona por 3 x 1 sobre o Real Oviedo, na última quinta-feira (25/9), pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. Ele deixou o campo aos 20 minutos do segundo tempo, sendo substituído por Lewandowski, e passou por exames que confirmaram a lesão.

Com o afastamento, o atacante vai perder partidas do Barcelona nas próximas semanas, incluindo compromissos pelo Campeonato Espanhol e, possivelmente, o jogo contra o PSG na Champions. A expectativa é que ele só retorne após a Data Fifa, em 18 de outubro, contra o Girona.