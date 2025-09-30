Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão

Depois de 69 dias preso, o rapper Oruam deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (29/9). Na saída, foi recebido por uma multidão de amigos e admiradores.
Já em casa, ele compartilhou o primeiro desejo realizado após a reclusão. Usando a mesma máscara do Homem-Aranha com a qual deixou o presídio, publicou fotos deitado ao lado de embalagens de hambúrgueres e batatas fritas. “Tava doido para comer um McDonalds”, contou.
Oruam também revelou planos para o futuro: “Só quero lançar minhas músicas, lançar meu creme de cabelo e ficar de boa”. Ele ainda mostrou uma composição escrita dentro da prisão. “Fiz errado, mesmo tentando fazer o certo. Me jogaram lá dentro sozinho”, cantou.
Preso preventivamente desde 22 de julho, o rapper é réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz. O STJ substituiu a prisão por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.
Filho de Marcinho da VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV), Oruam também responde por associação ao tráfico de drogas.