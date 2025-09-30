Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão

30/09/2025
Escrito por Metrópoles
rapper-oruam-realiza-desejo-curioso-em-primeira-noite-fora-da-prisao

Depois de 69 dias preso, o rapper Oruam deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, na tarde dessa segunda-feira (29/9). Na saída, foi recebido por uma multidão de amigos e admiradores.

Já em casa, ele compartilhou o primeiro desejo realizado após a reclusão. Usando a mesma máscara do Homem-Aranha com a qual deixou o presídio, publicou fotos deitado ao lado de embalagens de hambúrgueres e batatas fritas. “Tava doido para comer um McDonalds”, contou.

4 imagensoruam foi preso após a operação que mirou "Menor Piu"O rapper está preso desde 22 de julhoFechar modal.1 de 4

Oruam realiza desejo de comer fastfood depois de sair do presídio

Reprodução/Instagram Oruam2 de 4

Reprodução/X3 de 4

oruam foi preso após a operação que mirou “Menor Piu”

Reprodução/Internet.4 de 4

O rapper está preso desde 22 de julho

Reprodução/Redes Sociais

Oruam também revelou planos para o futuro: “Só quero lançar minhas músicas, lançar meu creme de cabelo e ficar de boa”. Ele ainda mostrou uma composição escrita dentro da prisão. “Fiz errado, mesmo tentando fazer o certo. Me jogaram lá dentro sozinho”, cantou.

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

Preso preventivamente desde 22 de julho, o rapper é réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz. O STJ substituiu a prisão por medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Filho de Marcinho da VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV), Oruam também responde por associação ao tráfico de drogas.

