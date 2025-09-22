Rastro de sangue: veja como ficou ônibus onde torcedor do Vasco morreu

O ônibus em que o torcedor do Vasco Eumar Vaz, 34, morreu após ser esfaqueado e agredido por torcedores do Flamengo, no domingo (21/9), ficou com rastros de sangue na parte da frente, em um cenário de terror. Há também um copo no chão da torcida Força Jovem do Vasco.

O perfil “patrulhaeabordagemdf” registrou o estado do veículo depois da confusão. Veja como o ônibus ficou:

Eumar Vaz era conhecido como “Dark” pelos amigos e fazia parte da Força Jovem do Vasco, torcida organizada do clube que tem uma sede em Brasília.

Veja imagens de Eumar:

A confirmação da morte veio por meio de uma nota oficial de pesar da página oficial da Força Jovem, torcida organizada do Vasco. Segundo amigos, Eumar fazia parte do grupo organizado há ao menos 10 anos. Morador do Recanto das Emas (DF) ele deixa um filho pequeno.

O crime:

Um torcedor do Vasco embarcou em um ônibus na QS 122. Dentro do coletivo, havia um grupo de torcedores do Flamengo.

Os flamenguistas teriam pedido para que o vascaíno tirasse a camiseta do time dele. Porém, a vítima teria se negado a fazer isso.

O torcedor do Vasco teria sido, então, brutalmente agredido e esfaqueado pelos rivais. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, mas não resistiu aos ferimentos.

Neste domingo (21/9), os dois times cariocas se enfrentaram em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo terminou em empate.

Em nota, a torcida organizada lamentou o falecimento de Eumar:

“A covardia que vocês fizeram ultrapassa todos os limites de ideologia de torcida! Um cara novo e cheio de sonhos, com um filho pequeno para criar, teve sua jornada interrompida por uma maldade sem explicação”.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que até o momento nenhum dos envolvidos no crime foi preso.