Raul Gil é internado em hospital de São Paulo

Raul Gil foi internado em um hospital particular em Indianópolis, São Paulo, na noite desta quarta-feira (3/9), segundo informações obtidas pelo jornalista Léo Dias.

De acordo com a equipe médica, Raul chegou caminhando ao pronto-socorro por volta das 19h30. Ele passou por exames, e a internação clínica foi recomendada pelos profissionais de saúde.

Com 87 anos, Raul Gil encerrou o seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Junior, estão dedicados a um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.