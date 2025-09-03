Raul Gil é internado em hospital de São Paulo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
raul-gil-e-internado-em-hospital-de-sao-paulo

Raul Gil  foi internado em um hospital particular em Indianópolis, São Paulo, na noite desta quarta-feira (3/9), segundo informações obtidas pelo jornalista Léo Dias.

De acordo com a equipe médica, Raul chegou caminhando ao pronto-socorro por volta das 19h30. Ele passou por exames, e a internação clínica foi recomendada pelos profissionais de saúde.

Com 87 anos, Raul Gil encerrou o seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Junior, estão dedicados a um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.