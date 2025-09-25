Rayane e Saory discutem feio em “A Fazenda 17”: “Vou colocar cocô nas tuas roupas”

Começou a temporada de barracos em “A Fazenda 17”! Os últimos dias têm correspondido às expectativas de tretas memoráveis e participantes com sangue quente. Na manhã desta quinta-feira (25/9), Rayane Figliuzzi, que já havia brigado com Yoná após jogar água no rosto da instrutora de dança, se desentendeu com Saory Cardoso. As duas trocaram provocações e ameaças, e a cena repercutiu por conta de uma fala inusitada de Rayane.

A confusão começou quando Saory acusou a colega de não cuidar de forma adequada de um dos animais: “Não fez nada lá na vaca”, disparou.

Rayane e Carol durante a discussão protagonizaram um dos momentos mais tensos do programa, que estreou no último dia 18 Reprodução: Recordplus Carol Lekker e Rayane Figliuzzi discutem em "A Fazenda" Reprodução: Recordplus Rayane e Saory discutem feio em "A Fazenda": "Vou colocar cocô nas tuas roupas" A Fazenda "Xiu" de Saory vira briga e faz Renata Muller chorar em "A Fazenda 17" Reprodução/X: @RecordTV "Xiu" de Saory vira briga e faz Renata Muller chorar em "A Fazenda 17" Reprodução/X: @RecordTV

Rayane rebateu em tom irônico: “Não fiz não, cara. Amanhã vou colocar cocô nas tuas roupas, pra tu ver que eu não faço nada”.

Na sequência, ela ainda ameaçou: “Se tu quer problema, você vai arrumar um problema, meu amor. Só está começando seus dias aqui”.

Enquanto arrumava a cama, Saory respondeu: “Tudo que vai, volta”. Ela também provocou ao afirmar que as roupas levadas por Rayane para o confinamento seriam de “publi”. A atual de Belo não deixou barato e disse que tem “dinheiro suficiente” para comprar as peças.

O bate-boca se estendeu, com Saory acusando Rayane de usar anabolizantes por causa da voz. A namorada de Belo rebateu em tom ácido: “E a sua voz de falsa?”.