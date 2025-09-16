Reação de Neymar a post com Bruna Marquezine causa polêmica na web

Uma simples curtida de Neymar em um post do influenciador Lucas Guedez, que trazia Bruna Marquezine sorrindo com amigos, bastou para incendiar as redes. Em minutos, fãs resgataram o passado do ex-casal (“Brumar”) e encheram as caixas de comentários com comparações entre a atriz e a atual companheira dele, Bruna Biancardi, além de teorias sobre sentimentos ainda presentes. Houve quem escrevesse: “Tem amores que marcam para sempre” e “Todo mundo supera um ex, menos o Neymar… e a internet.”

Segundo apuração da imprensa de celebridades, o jogador chegou a retirar a curtida da publicação depois da repercussão — o que só aumentou o burburinho. Até o momento, nenhum dos envolvidos comentou publicamente.

Contexto

Neymar e Marquezine viveram um relacionamento de idas e vindas entre 2013 e 2018 , que segue rendendo nostalgia entre fãs.

Hoje, Neymar co-parenta a filha Mavie com Bruna Biancardi e também é pai de Davi Lucca e Helena.

Fonte: Terra; Metrópoles; perfis oficiais no Instagram; People (biografia familiar).

