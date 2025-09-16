Reação de Neymar a post com Bruna Marquezine causa polêmica na web

Uma simples curtida de Neymar em uma publicação do influenciador Lucas Guedez voltou a movimentar as redes sociais nesta semana. O post celebrava o aniversário de 30 anos de Lucas, comemorado no domingo (14/8), e mostrava Bruna Marquezine sorrindo ao lado do aniversariante e de amigos, como Sasha Meneghel e João Guilherme.

A interação do jogador rapidamente chamou atenção dos fãs, que logo começaram a comentar sobre o passado amoroso dele. Muitos apontaram semelhanças entre a ex-namorada e a atual esposa, Bruna Biancardi, levantando teorias sobre sentimentos ainda presentes.

“A atual é praticamente uma cópia da Marquezine. Não tem como ele não lembrar dela todos os dias”, escreveu uma internauta. Outro afirmou: “Tem amores que marcam para sempre, mesmo que fiquem no passado”. Uma terceira seguidora brincou: “Todo mundo supera um ex, menos o Neymar… e a internet.”

Após a interação, o público reviveu a nostalgia pelo antigo casal, apelidado de “Brumar”, que teve um relacionamento conturbado de idas e vindas entre 2013 e 2018.

Atualmente, Neymar é casado com Bruna Biancardi, mãe de suas duas filhas mais novas: Mavie, de quase dois anos, e Mel, nascida recentemente. Ele também é pai de Davi Lucca, de 14, e Helena, de 1, de relacionamentos anteriores.