Reag encerra conselho consultivo após renúncia generalizada de membros

A Reag Capital Holding informou ao mercado, em comunicado divulgado na noite dessa quarta-feira (3/9), que o conselho consultivo da companhia foi extinto após uma renúncia generalizada de seus integrantes.

O conselho consultivo é um órgão facultativo e não estatutário de assessoramento do Conselho de Administração.

De acordo com a Reag, por causa da renúncia de todos os membros do conselho consultivo, o órgão foi extinto em decisão tomada durante reunião do Conselho de Administração da empresa.

Ainda segundo a Reag, eventuais atribuições até então desempenhadas pelo conselho consultivo passarão a ser exercidas pelo Conselho de Administração da companhia.

A Reag Investimentos é uma das empresas que foi alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Receita Federal, na semana passada, para desarticular esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis que envolve integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e fintechs e fundos de investimentos da Faria Lima.

A Reag é uma das maiores gestoras independentes do país, ou seja, sem ligação com bancos. Em seu site, a empresa informa que tem R$ 299 bilhões sob gestão. Ela está ligada à Reag Capital Holding S/A e também controla a Ciabrasf, além de seguradoras e financeiras. O fundador da companhia é o empresário João Carlos Mansur.

A gestora também é conhecida por patrocinar o Belas Artes, um dos cinemas mais tradicionais de São Paulo. Desde janeiro de 2024, o espaço passou a ser chamado de Reag Belas Artes. A empresa estreou na B3 em janeiro de 2025, ao adquirir a GetNinjas, que já estava na Bolsa, listada no segmento do Novo Mercado, que exige práticas de governança corporativa mais rigorosas.

Operação Carbono Oculto

Operação Carbono Oculto

Megaoperação cumpre mandados contra esquema em postos de combustíveis e fintechs controlados pelo PCC

Megaoperação cumpre mandados contra esquema em postos de combustíveis e fintechs controlados pelo PCC

Cerca de 1 mil postos movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024

A megaoperação descobriu que pelo menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estruturas para ocultação de patrimônio

São cumpridos cerca de 350 mandados de busca e apreensão a pessoas físicas e jurídicas em oito estados pelo país

Operações financeiras por meio de fintechs dificultavam o rastreamento dos valores que eram transacionados

Foram sonegados mais de R$ 7,6 bilhões em impostos, segundo a megaoperação

Proprietários dos postos de combustíveis venderam seus estabelecimentos ao grupo criminoso e eram ameaçados de morte caso fizessem alguma cobrança

Há indícios de que lojas de conveniência e padarias também parcipavam do esquema

Venda de controle está em pauta

A Reag Capital Holding informou, no início da semana, que está em negociações para a venda do controle da Reag Investimentos.

Segundo o comunicado ao mercado, a holding “encontra-se em tratativas visando à potencial alienação do bloco de controle da Reag Investimentos com potenciais interessados independentes”. Até o momento, os nomes dos possíveis compradores da Reag não foram divulgados.

No comunicado, a Reag afirma ainda que as tratativas “compreendem a troca de informações sujeitas a acordos de confidencialidade e discussões preliminares sobre termos e condições econômicas e contratuais da possível transação”.

“Neste momento, não há garantia de que as negociações resultarão na celebração de documento vinculante ou na consumação de qualquer transação, nem definição de preço, estrutura final ou cronograma”, diz a empresa.

Operação envolve PCC e Faria Lima

Na mira dos investigadores da operação deflagrada na semana passada, estão vários segmentos da cadeia de combustíveis que eram controlados pelo crime organizado, entre os quais a importação, a produção, a distribuição e a venda para o consumidor final.

Para isso, os grupos criminosos tentavam “blindar” ou ocultar o patrimônio – e faziam isso por meio de fintechs e fundos de investimentos, o que acaba ligando as fraudes reveladas pela operação à Faria Lima, centro financeiro da maior cidade do país.

Segundo a Receita Federal, as investigações apontaram que “o sofisticado esquema engendrado pela organização criminosa, ao mesmo tempo que lavava o dinheiro proveniente do crime, obtinha elevados lucros na cadeia produtiva de combustíveis”.

“O uso de centenas de empresas operacionais na fraude permitia dissimular os recursos de origem criminosa. A sonegação fiscal e a adulteração de produtos aumentavam os lucros e prejudicavam os consumidores e a sociedade”, afirma a Receita.

Os suspeitos de envolvimento no esquema usavam importadoras que atuavam como “interpostas pessoas, adquirindo no exterior nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos de formuladoras e distribuidoras vinculadas à organização criminosa”.

Um dos pontos cruciais da organização criminosa, de acordo com as investigações, era a blindagem do patrimônio dos envolvidos. “Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais. A Receita Federal identificou que uma fintech de pagamento atuava como ‘banco paralelo’ da organização criminosa, tendo movimentado mais de R$ 46 bilhões de 2020 a 2024”, afirma a Receita.

Os criminosos controlavam várias instituições de pagamento menores, criando, assim, uma espécie de camada dupla de ocultação do patrimônio. “A fintech também recebia diretamente valores em espécie. Entre 2022 e 2023, foram efetuados mais de 10,9 mil depósitos em espécie, totalizando mais de R$ 61 milhões. Este é um procedimento completamente estranho à natureza de uma instituição de pagamento, que opera apenas dinheiro escritural”, afirmam os investigadores.

Ainda segundo a Receita, a “utilização de fintechs pelo crime organizado objetiva aproveitar brechas na regulação desse tipo de instituição”. “Essas brechas impedem o rastreamento do fluxo dos recursos e a identificação, pelos órgãos de controle e de fiscalização, dos valores movimentados por cada um dos clientes da fintech de forma isolada.”

De acordo com a Receita Federal, já foram identificados pelo menos 40 fundos de investimentos, com patrimônio de R$ 30 bilhões, ligados ao PCC. Eles eram, em sua maioria, fundos fechados com um único cotista – em geral, outro fundo de investimento, o que aumentava as camadas de ocultação do patrimônio.

Entre os bens adquiridos por esses fundos, estão um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis e mais de 100 imóveis.

O que diz a Reag

De acordo com a companhia, não há qualquer envolvimento da Reag em atividades ilegais, e diversos fundos citados na operação nunca estiveram sob sua administração. A empresa diz ainda que mantém controles internos rigorosos para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro.

“Quanto aos fundos de investimento apurados em que a empresa atuou como prestadora de serviço, informa que agiu de forma regular e diligente. Cumpre registrar que tais fundos foram, há meses, objeto de renúncia ou liquidação. Reforça, ainda, que não possui nem nunca possuiu qualquer envolvimento com as atividades econômicas ou empresariais conduzidas por esses clientes”, afirmou a Reag, em nota.

Na semana passada, por meio de um comunicado ao mercado, a Reag confirmou que foram “cumpridos mandados de busca e apreensão em suas respectivas sedes no âmbito da Operação Carbono Oculto”.

“Trata-se de procedimento investigativo em curso. As companhias esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários”, disse a Reag.

“As companhias manterão seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste fato relevante”, completou a empresa.