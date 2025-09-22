Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano seguido

Pelo segundo ano consecutivo, o Real Madrid irá boicotar a cerimônia de premiação da Bola de Ouro e não vai enviar nenhum representante do clube ao Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. De acordo com o jornal espanhol As, o clube mantém a decisão do ano passado, quando não compareceu ao prêmio após saber que Vini Jr. não seria eleito o melhor jogador do mundo.

Em 2024, o meio-campista Rodri, do Manchester City, foi coroado o Bola de Ouro da temporada. Ao saber da decisão da France Football, o Real Madrid optou por não enviar nenhum representante do clube à cerimônia e afirmou que “não iria onde não é respeitado”.

Após um ano, o clube permanece com a mesma visão sobre a premiação. Nenhum atleta da equipe masculina ou dirigente comparecerá à cerimônia em Paris. Bellingham, Mbappé e Vini Jr. foram indicados na categoria de melhor do mundo, enquanto Huijsen compete pelo Troféu Kopa e Courtois ao Troféu Yashin.

Mesmo com a opção de não enviar nenhum integrante da diretoria, o Real Madrid deixou os atletas livres para escolherem se iriam ou não à premiação. No entanto, devido ao duelo diante do Levante nesta terça-feira (23/9), pelo Campeonato Espanhol, nenhum integrando da equipe masculina irá à cerimônia.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, entre os principais indicados da noite, apenas Caroline Weir, que concorre à Bola de Ouro entre as mulheres, e Linda Caicedo, que compete pelo Troféu Kopa na versão feminina, representarão o clube na premiação.