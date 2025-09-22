Real Madrid decide não ir à Bola de Ouro novamente; elenco masculino também não viaja

Introdução — o que aconteceu: Pelo segundo ano seguido, o Real Madrid não enviará representantes à cerimônia da Bola de Ouro, em Paris. Segundo o diário espanhol AS, o clube mantém o posicionamento adotado em 2024 — quando, ao saber que Vini Jr. não seria o vencedor, decidiu não comparecer e alegou “falta de respeito”.

Por que o boicote continua

  • A direção mantém a mesma visão crítica sobre a premiação da France Football.

  • Embora os jogadores estivessem liberados para ir, o elenco masculino não viajará por conta do jogo contra o Levante na terça-feira (23/9), por LaLiga.

Quem do Real está indicado

  • Bola de Ouro (masculino): Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vini Jr.

  • Troféu Kopa: Dean Huijsen

  • Troféu Yashin: Thibaut Courtois

  • Representantes na gala: no feminino, Caroline Weir (Bola de Ouro) e Linda Caicedo (Kopa) devem marcar presença.

Fonte: jornal AS (Espanha).
Redigido por ContilNet.

