rebeca-lima-vence-polonesa-e-fatura-o-ouro-no-mundial-de-boxe

Rebeca Lima é ouro no Mundial de Boxe de 2025. A brasileira venceu a polonesa Aneta Rygielska, pela categoria feminina até 60kg, na manhã deste domingo (14/9), em Liverpool, na Inglaterra, por decisão dividida dos juízes por 3:2.

Leia também

O primeiro assalto foi muito estudado. Enquanto a polonesa tentava usar a envergadura ao seu favor, Rebeca buscar encurtar a distância entre elas para encaixar os golpes. Na decisão dos juízes, Rebeca saiu com a melhor por 3:2.

No segundo round, as lutadores começaram a trocar mais golpes e duelas com mais força. A brasileira levou a melhor, novamente em decisão dividida, por 4:1. Por fim, terceiro e últimoa assalto, Rebeca tentou admnistrar a luta, enquanto Rygielska partiu para cima. As duas terminaram o combate confiantes, mas foi Lima quem saiu vitoriosa.

Este é o segundo título de Rebeca Lima, que fez sua estreia no Mundial adulto nesta temporada. Em junho, a brasileiro foi ouro no Grand Prix de Boxe da Tchéquia.