Receita Federal: nova plataforma será 156 vezes maior do que o Pix

O sistema digital responsável pelas operações comerciais, contábeis e fiscais criadas pela reforma tributária terá estrutura 156 vezes maior do que o sistema do Pix. A plataforma será também 11 vezes maior que aquela que gere atualmente a Receita Federal. As informações são da AgênciaGov, do governo federal.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a previsão é de que o sistema digital tributário suporte, aproximadamente, 70 bilhões de documentos e operações por ano.

O ministro apresentou os dados na abertura do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS).

“Agora, para que vocês tenham uma ideia da dimensão, o sistema da reforma tributária será 156 vezes maior do que todo o Pix do país. Em volume de informação, com mais de 70 bilhões de documentos processados anualmente, o sistema será 11 vezes maior que o atual sistema da Receita Federal, dedicado às notas fiscais e eletrônicas”, adiantou Haddad.

Segundo ele, R$ 1,6 bilhão foram investidos em tecnologia apenas para a criação do sistema virtual da reforma tributária. A nova estrutura tributária brasileira deve entrar em vigor a partir do próximo ano, e estará plenamente em operação até 2033, em etapas.