Recém-nascida deixada em caixa é adotada por bombeiro que a encontrou: “Estava 10 anos tentando ter um filho”

Um bombeiro em Ocala, Flórida, estava trabalhando no turno da noite em janeiro, quando foi acordado às 2 da manhã por um alarme. Ele reconheceu o som imediatamente. Um recém-nascido foi colocado na Safe Haven Baby Box do prédio, um dispositivo que permite que alguém entregue uma criança de forma segura e anônima, sem fazer perguntas.

“Para ser honesto, pensei que era um alarme falso”, disse o bombeiro, que deseja permanecer anônimo para proteger a privacidade de sua família, ao Today.com. Mas quando abriu a caixa, descobriu um bebê saudável enrolado em um cobertor rosa. Esse bebê se tornaria sua filha Zoey.

“Ela tinha uma garrafinha com ela e estava apenas relaxando”, lembra ele. “Eu a peguei e segurei. Nós nos olhamos, e foi isso. Eu a amo desde aquele momento.” O bombeiro e sua esposa lutaram por mais de uma década para ter um bebê, e as rodas em sua cabeça começaram a girar.

“Não liguei para minha esposa imediatamente porque não queria acordá-la”, diz. Ele, então, decidiu ir ao hospital levar a bebê e perguntou se poderia adotá-la.

No hospital, o bombeiro, que também é paramédico, escreveu um bilhete e deixou com Zoey. “Expliquei que minha esposa e eu estávamos tentando há 10 anos ter um filho. Eu disse a eles que havíamos concluído todas as nossas aulas no estado da Flórida e estávamos registrados para adotar”, diz ele. “Tudo o que precisávamos era de uma criança.” Quando o bombeiro finalmente falou com sua esposa, ela começou a chorar.

“Eu estava tipo, ‘Não fique muito animado ainda'”, diz ele. “Meu maior medo era que o bilhete que escrevi não ficasse com Zoey e ela fosse embora. Foram dias muito estressantes.”

Zoey foi colocada na caixa de bebê Safe Haven da estação em 2 de janeiro. Em 4 de janeiro, ela estava em casa com o bombeiro e sua esposa. O casal adotou Zoey em abril.

“A forma como a encontrei… Foi Deus nos ajudando”, diz, acrescentando que é difícil não chorar quando conta a história. O bombeiro diz que está compartilhando a história na esperança de que isso dê à mãe biológica de Zoey “algum desfecho”.

“Queremos que ela saiba que seu filho está sendo cuidado e que ela é amada além das palavras”, diz ele. Um detalhe que soube mais tarde no hospital é que o cordão umbilical do bebê havia sido amarrado com um cadarço.

Existem 148 Safe Haven Baby Boxes nos Estados Unidos e 31 bebês foram entregues com segurança, de acordo com o site da organização .

Os dispositivos são controlados por temperatura e apresentam uma cama estilo berço no interior, fácil de recuperar. A fundadora da Safe Haven Baby Boxes, Monica Kelsey, falou em uma coletiva de imprensa em janeiro, no mesmo dia em que Zoey foi entregue.

“Queremos abordar os pais que entregaram legalmente esta criança. E agora vou falar direto com ela ou com ele”, disse ela, na época. “Obrigado. Obrigado por manter seu filho seguro. Obrigado por trazer seu filho para um lugar que você sabia que iria cuidar dessa criança. E obrigado por fazer o que achou melhor.”