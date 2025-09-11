Recital “Flashback”: escola de música apresenta show que revive os hits dos anos 2000 em Rio Branco

A Usina de Artes João Donato será palco de uma verdadeira viagem no tempo nos dias 3 e 4 de outubro, com o recital “Flashback: Anos 2000”, apresentado pela Escola de Música Tocando no Ritmo. O evento promete resgatar grandes sucessos musicais da década de 2001 a 2010, despertando nostalgia e emoção no público.

Cada noite terá um repertório diferenciado, garantindo experiências únicas para quem deseja reviver os momentos marcantes dessa época. Os organizadores destacam que a iniciativa é uma oportunidade de celebrar sons que marcaram toda uma geração, com apresentações que misturam técnica, diversão e sentimento.

Os ingressos estão à venda com valores acessíveis de R$ 35 para cada noite ou por R$ 60 para o combo de todos os dias. A expectativa é receber fãs de todas as idades, proporcionando uma programação cultural de qualidade e envolvente para a cidade.

A realização busca aproximar a comunidade da música, incentivando o contato com diferentes estilos e promovendo momentos de lazer e aprendizado. O recital também reforça a importância das escolas de música na formação cultural e artística da população.

Quem deseja reviver os hits dos anos 2000 não pode ficar de fora. A recomendação é garantir os ingressos antecipadamente e se preparar para cantar, se emocionar e celebrar esta década inesquecível na Usina de Artes João Donato.