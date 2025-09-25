Reconhecimento facial: GCM prende foragido por tráfico de drogas em SP

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (25/9), um homem sul-africano de 53 anos, que estava foragido da Justiça após ser condenado por tráfico internacional de drogas. Ele foi detido enquando caminhava pela Avenida Vieira de Carvalho, no centro de São Paulo, quando o sistema de monitoramento do programa Smart Sampa o identificou por reconhecimento facial.

Após a identificação, equipes da GCM foram acionadas ao local. Durante a abordagem, o suspeito apresentou documentos falsos, mas um Bilhete Único encontrado com o rapaz confirmou a verdadeira identidade dele.

Confrontado pelos agentes, ele confessou quem realmente era e foi conduzido à sede da Polícia Federal (PF) para a devida condução da prisão.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, levantamentos apontaram que o indivíduo tem seis mandados de prisão em aberto e ainda tem mais cinco anos para cumprir pena em regime fechado.