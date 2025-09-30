Recuperação de Neymar adia decisão sobre renovação no Santos. Saiba mais!

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que ainda não é a hora de tratar sobre a renovação de contrato de Neymar, que termina em 31 de dezembro. Segundo o dirigente, a prioridade no momento é a plena recuperação do atacante, que se recupera de lesão no reto femoral da coxa direita.

“Precoce falar em renovação, até porque a vontade entre as partes faz as soluções serem práticas e objetivas. Não preocupa o Santos a continuidade. O que nos preocupa hoje é a recuperação plena dele para jogar o mais rápido possível”, declarou Teixeira durante evento no CT Rei Pelé.

A expectativa é de que o camisa 10 retorne aos treinos no fim de outubro e esteja à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda em novembro, nas rodadas finais do Brasileirão. O atacante realiza o tratamento com seu estafe particular, formado pelo preparador físico Ricardo Rosa e o fisioterapeuta Rafael Martini.

Os trabalhos acontecem tanto no clube quanto em casa, com o departamento médico do Santos recebendo relatórios, mas sem interferir nas decisões sobre cargas ou procedimentos.

“Neymar vem fazendo tratamento intensivo. O departamento de saúde está envolvido. Tem feito a recuperação no clube e em casa. (…) A informação que tenho é que volta antes do fim do Brasileirão. O atleta está consciente do trabalho a ser feito. Converso com ele, com o pai. O jogador está muito concentrado no sentido de se recuperar o mais rápido possível”, disse o presidente.

Caso haja extensão do vínculo, será a segunda renovação consecutiva de Neymar com o Santos. O jogador havia assinado um contrato de seis meses em janeiro, estendido por mais seis no meio do ano. Além dos salários, o clube arca com cerca de R$ 85 milhões referentes ao acordo de exploração de imagem do camisa 10.

