“Redação 1K”: veja guia que pode transformar notas medianas em textos nota mil no Enem

Às vésperas do Enem 2025, milhões de estudantes brasileiros enfrentam o mesmo dilema: como conquistar uma nota de destaque na prova de redação, capaz de abrir portas nas universidades mais concorridas do país? A resposta pode estar em uma obra recém-lançada por três professores do Instituto Federal do Acre (IFAC), que já começa a ser consideraa um marco no ensino da produção textual: “Redação 1K: guia para professores e estudantes”.

Um livro que vai além da teoria

Diferente de manuais convencionais, que se limitam a apresentar fórmulas engessadas ou listas intermináveis de conectivos, a obra oferece um itinerário prático, aplicável e inteligente para a construção de textos dissertativo-argumentativos — modelo exigido pelo Enem.

A proposta é clara: ensinar o estudante a pensar como autor de um projeto de texto, organizando repertório, tese e argumentos antes mesmo de redigir a primeira linha. Cada capítulo traduz competências avaliadas pelo exame em roteiros concretos de escrita, transformando critérios abstratos em passos alcançáveis.

Argumentação com régua e compasso

Um dos pontos altos do livro é a engenharia da argumentação. Os autores classificam e exemplificam diferentes tipos de argumentos — de evidências quantitativas a alusões históricas, de analogias criativas a comparações críticas —, sempre acompanhados de exercícios práticos. Mais do que “dizer como fazer”, o livro mostra e faz junto com o leitor.

Além disso, a obra expande o repertório sociocultural muito além do lugar-comum: inclui desde clássicos da filosofia até samba-enredo, documentários, doramas, poesia e até curtas-metragens. Trata-se de um convite a escrever de forma plural, sofisticada e autêntica — algo raro em materiais preparatórios.

Um manual para estudantes e professores

Se para o aluno o “Redação 1K” é um guia acessível e motivador, para o professor ele se torna um instrumento didático completo. As propostas de redação abrangem temas atuais — da invisibilidade LGBTQIA+ no mercado de trabalho ao impacto da inteligência artificial na educação — e vêm acompanhadas de atividades antes, durante e depois da escrita, facilitando tanto simulados quanto oficinas em sala.

A autoridade de quem conhece o caminho

O trio de autores — Edilene Ferreira da Silva, José Júlio César e Sérgio Torres Santos — soma mais de 20 anos de experiência no ensino da Língua Portuguesa cada um. Não se trata, portanto, de teóricos distantes da realidade do estudante, mas de educadores que há décadas acompanham a ansiedade, os erros recorrentes e as conquistas dos candidatos ao Enem.

O professor José Júlio sintetiza a filosofia do grupo:

“Redação 1K não é mais do mesmo. Nossa proposta foi imprimir singularidade em cada análise, em cada página. O objetivo é oferecer ganhos reais, tanto para estudantes quanto para professores.”

Uma luz no fim do túnel

Se a redação do Enem é vista como um dos maiores desafios para os jovens brasileiros, “Redação 1K” surge como um mapa confiável, mostrando que excelência não é privilégio de poucos, mas resultado de método, prática e repertório inteligente.