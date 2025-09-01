Rede Globo anuncia saída de William Bonner do Jornal Nacional

O aniversário de 56 anos do Jornal Nacional, nesta segunda-feira (1º/9), será marcado por mudanças na famosa bancada de apresentadores. O âncora William Bonner se despede telejornal, após 29 anos como apresentador e 26 anos como editor-chefe.
O apresentador e editor-chefe vem organizando uma substituição junto a Globo há cinco anos. Bonner manifestou o desejo de abrir mão das funções executivas e da atuação no jornalismo diário para dedicar mais tempo a família e atividades pessoais.
No próximo ano, William Bonner apresentará o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. Com as mudanças, outros jornais da Globo também terão novos apresentadores: Roberto Kovalick substituirá Tralli no Jornal Hoje e Tiago Scheuer entrará no Hora Um.
Durante um almoço nesta segunda-feira (1°), na sede da Rede Globo, Bonner afirmou que ainda não está pronto para se aposentar. “Só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova”, declara. Também presente no evento, Tralli se mostrou animado com o novo cargo na Globo. “O trabalho de repórter está dentro de mim, adoro apurar notícia”, declara.
Nos últimos anos, César Tralli já vinha ocupando o posto de âncora do JN durante as férias de Bonner. “Fico feliz em receber o Tralli”, afirmou Renata Vasconcellos. “Nos momentos em que estivemos juntos, ele sempre se destacou pelo comprometimento e sensibilidade”.