Reeducandos do sistema prisional de SP fabricam móveis para a CDHU

Reeducandos do sistema prisional de São Paulo estão trabalhando na fabricação de móveis para abastecer unidades habitacionais entregues pelo governo estadual.

Os protótipos de móveis produzidos foram expostos nesta terça-feira (16/9) no Palácio dos Bandeirantes, durante o anúncio de 15 mil novas unidades habitacionais para 107 cidades do estado.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Móveis feitos por reeducandos do sistema prisional paulista

Divulgação/CDHU 2 de 3

Móveis feitos por reeducandos do sistema prisional paulista

Divulgação/CDHU 3 de 3

Móveis feitos por reeducandos do sistema prisional paulista

Divulgação/CDHU

A iniciativa integra a parceria entre a Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que prevê a utilização da mão de obra carcerária na produção de mobiliário para as unidades habitacionais do governo estadual. Os móveis são construídos em Caraguatatuba, no litoral paulista.

A ação é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre os órgãos, que permite à CDHU adquirir produtos desenvolvidos nas oficinas da Funap. Além de móveis residenciais, já estão em andamento projetos para a fabricação de peças de madeira, estruturas de alumínio e artefatos de concreto, como blocos estruturais e pisos intertravados.

O projeto piloto será implementado em unidades do programa Vida Longa, voltado a idosos em situação de vulnerabilidade social, em Jaguariúna e Itapira, no interior.

Segundo Mauro Lopes, diretor-executivo da Funap, a fundação mantém atualmente 59 oficinas produtivas em São Paulo, nas áreas de marcenaria, solda, pintura e confecção. “A Funap abre oportunidades para essas pessoas começarem uma nova vida, com educação, formação e emprego. Esses protótipos que apresentamos são um primeiro passo de um projeto que pode ganhar escala, beneficiando tanto os moradores como os reeducandos”, disse.

Leia também

De acordo com a CDHU, o início da parceria será pelas unidades do programa Vida Longa, mas poderá ser ampliada para outras modalidades de empreendimentos habitacionais futuramente.

O projeto da Funap já produz mobílias escolares em Pirajuí. “Os móveis escolares têm que ser certificados pelo Inmetro. E a Funap é a única unidade fabril dentro de unidades prisionais que tem a certificação do Inmetro”, disse Lopes.