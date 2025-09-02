Regiões do Lago Sul e Jardim Botânico ficarão sem energia nesta quarta

Nesta quarta-feira (3/9), endereços do Jardim Botânico e Lago Sul terão fornecimento de energia suspenso a partir das 10h, com finalização prevista para às 16h.

A interrupção da energia ocorrerá no Condomínio Belvedere Green, Fazenda Taboquinha e Chácara Dr. João, no Jardim Botânico. No Lago Sul, as chácaras 1, 3, 4, 5 e 6, além da QI 25, terão a luz cortada.

A suspensão é feita para garantir maior segurança aos técnicos da Neoenergia que trabalham na manutenção e modernização das redes elétricas.

A eletricidade poderá ser restabelecida caso os serviços sejam concluídos antes do horário programado.

Oscilações inesperadas podem ocorrer em outras áreas sem aviso prévio, e neste caso, orienta-se aos moradores que entrem em contato pelo telefone 116 para registros de ocorrências. Pessoas com deficiência auditiva e/ou fala podem solicitar suporte por meio de aparelhos adaptados pelo número 0800 701 01 55.