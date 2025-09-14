“Registrar a base vai além do jogo”, diz fotógrafo esportivo sobre trabalho feito com escolinhas de futebol

O olhar sensível de Wagner Oliveira para a fotografia começou na natureza, registrando animais, em especial pássaros, e os detalhes de seus movimentos. “A fotografia surgiu na minha vida pelo hobby em fotografar a natureza. Gostava de captar os detalhes e movimentos, principalmente dos pássaros”, lembra. Com o tempo, essa paixão se expandiu para retratar crianças. “A espontaneidade e a pureza delas me fizeram perceber um novo caminho.”

O esporte entrou em sua trajetória como consequência desse processo. “Sem dúvidas, foi a fotografia que veio primeiro. O esporte acabou surgindo como uma consequência natural desse caminho”, explica. Para ele, o registro esportivo vai além do jogo. “A fotografia tem o poder de dar visibilidade não apenas aos atletas, mas também de valorizar o trabalho dos clubes, dos treinadores e das famílias que se dedicam diariamente para que tudo aconteça.”

Boa parte dos registros de Wagner é voltada às categorias de base. “Registrar a base vai muito além do jogo. É dar vida ao olhar dedicado dos professores, ao empenho dos atletas e ao apoio incansável das famílias”, ressalta. Ele destaca ainda que cada clique carrega um valor simbólico. “Com as crianças e adolescentes, cada lance existe esforço coletivo dentro e fora do jogo, aprendizado e sonhos em construção. Ver o desenvolvimento e o crescimento de cada um é uma das maiores recompensas do meu trabalho.”

Para o fotógrafo, cada imagem é também uma forma de preservar memórias. “A fotografia eterniza momentos que, muitas vezes, passam rápido demais. Para os jovens, é como deixar registrado um pedaço da sua história no esporte, algo que vai marcar para sempre. Eu me sinto feliz de poder contribuir.”

Na caminhada, Wagner encontrou inspirações importantes. “Tenho como grande referência o fotógrafo Marcos Vicentti, que sempre me inspira pelo olhar sensível e pela técnica. Na fotografia esportiva, admiro em nível nacional o trabalho do jornalista e fotógrafo Gabriel Haesbaert, e, em nível estadual, destaco a fotógrafa Thais Karoline, cuja dedicação e talento acompanho de perto.”

Com gratidão à família, ele reforça o apoio que recebe fora das lentes. “Sou grato a Deus por me permitir trilhar esse caminho e à minha família, minha esposa e meu filho, que estão sempre ao meu lado em cada etapa, ajudando em cada processo. Também sou muito grato a todos aqueles que confiam na seriedade do meu trabalho.”

Os registros de Wagner podem ser acompanhados pelo site na Fotto e no Instagram.

Confira alguns clique de Wagner Oliveira: