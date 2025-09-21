Reino Unido e Portugal reconhecerão neste domingo Estado da Palestina

O Reino Unido e Portugal devem reconhecer oficialmente o Estado da Palestina neste domingo (21/9), apesar da forte pressão dos Estados Unidos e de Israel. Na Assembleia Geral da ONU, nesta segunda-feira (22/9) em Nova York, cerca de dez países devem formalizar sua validação do Estado palestino.

O Reino Unido, um aliado próximo de Israel, tomará essa medida já no domingo, de acordo com a imprensa britânica. O primeiro-ministro Keir Starmer anunciou em julho que seu país reconheceria um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, a menos que Israel assumisse uma série de compromissos na Faixa de Gaza, incluindo um cessar-fogo no conflito que já dura quase dois anos.

Diante da deterioração da situação, com a ofensiva terrestre sobre a Cidade de Gaza em curso, o premiê britânico deve confirmar sua decisão antes do maior evento anual das Nações Unidas, de acordo com a BBC, a Press Association e The Guardian.

Starmer acredita que esta medida contribuirá para um processo de paz. Em resposta, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o líder trabalhista de premiar o “terrorismo monstruoso”.

Em Portugal, o Ministério das Relações Exteriores confirmou na sexta-feira que Portugal “reconhecerá o Estado da Palestina” neste domingo. No final de julho, Lisboa anunciou a decisão, à luz “dos desenvolvimentos extremamente preocupantes do conflito, tanto em nível humanitário como pelas repetidas referências a uma possível anexação de territórios palestinos”.