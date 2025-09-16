Renato demonstra confiança após derrota do Fluminense: “180 minutos”

Pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense foi derrotado pelo Lanús, na noite desta terça-feira (16/9), por 1 x 0. Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho reforçou que o confronto tem 180 minutos e o jogo ainda está em aberto.

“Nós estávamos satisfeitos com o empate, mas o jogo é bastante disputado, assim como foi. É uma partida de 180 minutos, agora temos 90 minutos no Maracanã na frente da nossa torcida. Mas é assim, não tem jogo fácil, o que a gente não pode é se descuidar”, iniciou o treinador.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Lanús vs Fluminense – Quartas de final da Copa Sul-Americana

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC 2 de 3

Lanús vs Fluminense – Quartas de final da Copa Sul-Americana

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC 3 de 3

Lanús vs Fluminense – Quartas de final da Copa Sul-Americana

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Durante a entrevista coletiva, Renato Gaúcho ainda comentou sobre as mudanças realizadas no segundo tempo. Mesmo satisfeito com o empate, o técnico fez alterações que deixaram o time mais ofensivo e acabou sofrendo o gol aos 44 minutos da etapa final.

“Sobre as substituições, mudei um volante pelo outro no final, achando que poderíamos ganhar a partida, coloquei o time pra frente e infelizmente tomamos o gol“, concluiu o técnico.

Veja os melhores momentos de Lanus 1 x 0 Fluminense:

Agora, o Fluminense volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Tricolor entra em campo no próximo sábado (20/9), às 16h, contra o Vitória, no Estádio Barradão. O reencontro com o Lanús será na terça-feira (23/9), às 21h30, no Maracanã.