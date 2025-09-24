Renato Gaúcho fala sobre desgaste após eliminação na Sul-Americana

Na noite desta terça-feira (23/9), o Fluminense empatou com o Lanús em 1 x 1 pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor foi eliminado da competição. Renato Gaúcho falou sobre o desgaste dos atletas em coletiva de imprensa.
“Não adianta a gente falar a mesma coisa, que vocês vão falar que estou com o mesmo discurso, mas é o desgaste do time. O Hércules não conseguia ficar em pé no intervalo do jogo. Ele pediu para sair, porque não aguentava mais ficar em pé”, comentou o treinador.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Dylan Aquino empatou o jogo para o Lanús
Ruano Carneiro/Getty Images2 de 3
Renato Gaúcho – Treinador do Fluminense
Marina Garcia/Fluminense FC3 de 3
Canobbio fez o primeiro gol do jogo
MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C
O técnico foi bastante criticado por ter feito algumas alterações, mas deixou claro que, por conta do desgaste dos jogadores, teve que fazer as substituições. Durante a coletiva, Renato Gaúcho comentou sobre o empate diante do Lanús.
“Fizemos o gol e tivemos algumas oportunidades para que a gente pudesse fazer o segundo. Infelizmente a gente não fez e caímos de rendimento no segundo tempo. Mas o jogo estava controlado, infelizmente em um contra-ataque deles nós tomamos o gol de empate”, finalizou o comandante.
Agora, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (28/9), às 16h, no Maracanã, em clássico contra o Botafogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.